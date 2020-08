Slagter drejer nøglen

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra indehaveren Claus Foged-Nielsen, men i et opslag på Facebook skriver han, at det skyldes corona og lange arbejdsdage.

»Det er med stor sorg, at vi har valgt at lukke slagteren ned, men coronatiden og de rigtig mange arbejdstimer vi har lagt i det for at få det at fungere, har gjort at vi har været nødsaget til at træffe denne triste besluntning, ikke mindst for at passe på os selv«, lyder det fra Claus Foged-Nielsen.