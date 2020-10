Knas på linjen har gjort det svært at få tips og idéer til slægtsforskning. Det kan nyt lydanlæg rette op på. Foreningen tog forleden hul på den nye sæson med en caféaften. Her er det Lykke Christensen (til højre), der hjælper Ninna Pindstrup og Anders Hansen.

Slægtsforskere jubler: Penge til lyd holder historien i live

Medlemmerne er oppe i årene, og flere har svært ved at høre, når forskellige foredragsholdere lærer fra sig om slægtsforskning. Når højtalerne skratter, er det ikke nemt at blive klogere på sine aner.

Det var en glad Lykke Christensen, der forleden fik overbragt nyheden om, at slægtsforskerne i Vordingborg har fået 5000 kroner til nyt lydudstyr af Fonden for Sjællandske Medier A/S.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her