Se billedserie Vejingeniør ved Vordingborg Kommune Knud Jørgensen lover, at aarbejdet går i gang inden for de næste to uger. Foto: Claus Vilhelmsen

Slæbested kan tages i brug til sankthans

Vordingborg - 23. maj 2018 kl. 19:27 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Inden for de næste to uger bliver gruset rettet af, dvs. planeret. I midten af juni kommer NCC så med asfaltudlæggeren og lægger det første lag asfalt, lover vejingeniør ved Vordingborg Kommune Knud Jørgensen.

Slæbestedet ved lystbådehavnen i Stege har været længe undervejs, og det har skabt undren i den lokale sejlklub, skriver Sjællandske.

»Det som jeg vil have fokus på, er at arbejdet nærmest gik i stå i februar måned grundet for meget vand i jorden. De store grave- og asfalteringsmaskiner kan ikke køre på den bløde undergrund, som oprindeligt er opfyld. Vi har nu haft tørvejr i tre uger og det afsluttende arbejde er fortsat ikke begyndt,« klager formand for Sejlklubben Møn Anders Christiansen i et brev til Sjællandske. Og han fortsætter:

»Vi har fået stillet i udsigt, at det gerne skulle være inden sankthans aften.«

Det ser ud til at være realistisk. Onsdag formiddag havde Knud Jørgensen et møde med NCC på pladsen foran slæbestedet, og der blev givet håndslag på, at arbejdet kan påbegyndes - eller rettere fortsættes. Entreprenør Skaarup Nielsen lagde bundgrus og stabilgrus på to gange i efteråret.

- Det var også meningen at lægge asfalt på allerede i efteråret, men det regnede væk. Vinteren var også meget regnfuld, og da pladsen er lavet af opfyld, blev det meget sumpet - nærmest ligesom kviksand, og det kan vi ikke lægge asfalt på.

- Omkring påske så vi på det igen, men der stod stadig vand langs kanterne, så vi måtte udsætte det, forklarer Knud Jørgensen.

Inden pladsen kan asfalteres, skal den planeres. En lastbil har ulovligt været inde på pladsen til trods for, at der er betonblokke for enden, og det kan ses på den ujævne plads.

- Det første lag asfalt er et bærelag på otte cm. Det får lov til at bære sommeren over. Hvis det går godt, lægger vi de sidste to cm slidlag, som lukker overfladen og holder vandet ude, siger Knud Jørgensen.

Han ser helt glad ud, da han konstaterer, at vejrudsigten ser ud til at holde.

