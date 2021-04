Se billedserie I november kunne Olivia Gerlach Fogh (til venstre), Mia Dahl, Mikkel Nordvig og M.C. Hansen (til højre) præsentere det færdige program for den første udgave af Litteratur ved Præstø Fjord. Så kom anden nedlukning og en ny dato. Derfor præsenterer de nu et endeligt program - igen. Foto: Nina Lise

Slået tilbage til start - nu er festival klar med nyt program

Vordingborg - 15. april 2021 kl. 05:18 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Det endelige program for Litteratur ved Præstø Fjord er på plads. Igen, kunne man fristes til at sige, for programmet var allerede på plads, da coronaen for anden gang lukkede landet ned.

Det betød ny dato for litteraturfestivalen, og dermed røg årets hovednavn, Jussi Adler-Olsen. Det får dog ikke arrangørerne til at ryste på hånden.

- Vi er helt vildt tilfredse med det program, vi har fået sammensat. Og jo mere vi tænker over det, jo mere synes vi faktisk, at det er godt, at der ikke er et hovednavn. På den måde bliver festivalen sit eget hovednavn, siger M.C. Hansen, der sammen med Mikkel Nordvig har taget initiativ til festivalen.

Fakta Litteratur ved Præstø Fjord løber af stablen i weekenden 25.-27. juni i Præstø.

Man kan opleve:Anne Lise Marstrand Jørgensen

Stine Askov

Erik Grip med band

Tonny Vorm

Pia Tafdrup

Kasper Grotle Rasmussen

Kaare Johannesen

Sara Grabow synger Rilke

Yahya Hassan - en samtale om nyere dansk litteraturs største fænomen

Det Yderste Hav - folkemusik fra Fanø

Jeppe Brixvold

Simon Pasternak

Laura Ringo

Mette Holm - Haruki Murakami-oversætter med både musik og ord

George Blecher

Rie Koch Christensen

Jonas T Bengtsson

CS Nielsen - Dylan og Jeremiaden

Anne Marie Mai

De Onde - band for børn

Billetter sælges på www.stars.dk.

- Desuden ville en verdensstjerne være svær at følge op på året efter. Hvis man har brug for at sætte kendte navne på plakaten for at skabe en god festival, bliver det vanskeligere at sætte ukendte navne. Vi har en god festival. Vi satser på høj kunstnerisk kvalitet.

Arrangørerne sætter deres lid til, at forsamlingsloftet i weekenden 25.-27. juni er sat op til 50.

Stort set alle indslag er på grund af coronaen rykket udenfor, så man kommer til at kunne opleve ord i alle afskygninger på havnen, på Brænderitorvet og i Sweet & Coffes baghave i Præstø. Desuden bliver kirken taget i brug, fordi den kan rumme så mange, at der selv ved 50 publikummer kan holdes god afstand.

I første omgang er der sat 300 partoutbilletter til salg, og man skal ikke holde sig tilbage.

- Indtil videre er billetsalget gået trægt, men vi er sikre på, at det ikke skyldes et dårligt arrangement. Det er bare umuligt at sælge billetter lige nu. Alle venter på, at Mette Frederiksen og hendes venner siger, at vi igen må begynde at gå ud, siger M.C. Hansen.

Partoutbilletten består af et armbånd, der giver adgang til hele festivalen. Vil man være sikker på at få en plads inden for afspærringen til et specifikt arrangement, skal man dog også ind og bestille pladsbillet. Det gør det lidt mere besværligt men er nødvendigt på grund af coronarestriktionerne.