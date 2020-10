Se billedserie Conny og Arne Jensen har holdt sammen i 65 år. Fredag 23. oktober fejrer de krondiamantbrylluppet over nettet med hele familien. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Skype redder festen til krondiamantbryllup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skype redder festen til krondiamantbryllup

Vordingborg - 22. oktober 2020 kl. 18:15 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det er én af de bryllupsdage, som kun ganske få par får lov at fejre.

Men fredag 23. oktober kan Conny, og Arne Jensen på Ore Strand i Vordingborg ønske hinanden tillykke med krondiamantbrylluppet. De har været gift i hele 65 år.

- Man er gift med hinden, men man ejer ikke hinanden, fortæller Conny om succesformlen bag de mange års ægteskab, der tog sin begyndelse i 1955 i Stensby Kirke. Dengang var den 17-årige Conny ikke engang myndig.

- Jeg fyldte først 18 i november, så der skulle et kongebrev til, fortæller hun.

Vandreture og camping Conny stammer fra Ørslev, Arne fra Stensby, men sammen valgte det unge par at slå sig ned i Stensved. Med årene blev det til tre børn, Pia, Anne og Kim.

Det var Arne, som forsørgede familien som den ene halvdel af Murermester Jensen & Clausen, mens Conny var medhjælpende hustru, der samtidig passede hjem og børn.

Fritiden blev brugt på sport primært badminton og marchture. Conny og Arne har gået mange kilometer, blandt andet har de gennemført Nijmegen-march i Holland, hvor det blev til 40 km pr. dag i fire dage. Fodsålerne er også blevet slidt på Bornholm og Møn

Sidstnævnte ø har et stort plads i Conny og Arnes hjerte. De har tilbragt mange timer på Camping Møns Klint, hvor de var fastliggere i mange år efter at have kørt land og rige rundt med børnene.

Elsker at spille kort Conny og Arne boede i mange år på Birkebakken i Stensved.

Men da murerfirmaet i 1992 blev solgt, købte de et lille sommerhus på Ore Strand i Vordingborg, som med tilbygning og have udgør den daglige ramme i dag.

I en alder af 82 år nyder Conny at bade, og man kan opleve hende på cykel.

Arne, der er fem år ældre, holder af at lægge kabale eller spille »Ordkamp« på computer. Der er dog intet, der slår bridge. Inden coronavirussens indtog, var de ude til bridge flere gange om ugen. De har også deltaget i bridgeturneringer.

Middag over nettet Conny og Arne har aldrig sagt nej til en god fest.

Derfor var det også planen, at krondiamantbrylluppet skulle have været fejret i et luksus-sommerhus på Møn med familien, der ud over de tre børn tæller seks børnebørn og to oldebørn.

Men på grund af corona-situationen har de måttet aflyse festen, da de føler sig mest trygge derhjemme.

Lidt fest skal der dog være. Krondiamantbrylluppet bliver fejret over nettet, hvor familiemedlemmerne, der er spredt ud over Sjælland, Fyn og Oslo, samles via skype for at nyde en festmenu.

- Så får vi skålet og hilst på hinanden, lyder det samstemmende fra ægteparret, der i med- og modgang har holdt sammen i 65 år.

65 år i med- og modgang. - Selvfølgelig skændes vi.

Jeg tænker altid, at det er noget vrøvl, når jeg læser,

at folk, der har været gift i mange år, udtaler,

at de aldrig har skændtes, siger Arne Jensen.

Foto: J.C. Borre Larsen