Stinne Teglhus, til venstre, og datteren Asta er på hårdt arbejde med at blive færdige med Bogsø løskøbelsessten, inden den skal præsenteres på lørdag. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Skulptur skal vise Bogøs sammenhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skulptur skal vise Bogøs sammenhold

Vordingborg - 19. september 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gør man for tiden holdt ved nedkørslen til Bogø Havn, kan man møde billedhuggeren Stinne Teglhus fra Hirtshals.

Det er der en del, der har gjort i denne uge, for Stinne og hendes datter Asta er i fuld gang med et værk, som nok kan tiltrække sig manges opmærksomhed - og man er mere end velkommen til at kigge de to over skuldrene.

Det er nemlig intet mindre end en mindesten til ære for Bogøs 250 års jubilæum for løskøbelsen fra kronen, som Stinne Teglhus er blevet hyret til at udforme. Opgaven blev sendt »i udbud« til medlemmerne af Dansk Billedhuggersamfund, som Stinne Teglhus er næstformand for, og det blev altså hende selv, der løb med tjansen:

- Det er en meget anderledes opgave, for normalt hugger jeg jo skulpturer ud af sten, siger hun.

Det har ikke kunne lade sig gøre her, for hun har ikke turde stole på, at den kæmpe sten på cirka 14 tons, der danner basis for opgaven, kan holde til at blive hugget i.

Men hvad gør man så, når man som billedhugger ikke kan hugge i den? I Stinne Teglhus' tilfælde kom hun på en idé, som involverer øens beboere og foreninger: Alle er blevet opfordret til at indlevere mindre sten til Stinne, som derfor har fået ugen til at gå med at finde gode placeringer på den store sten til de små sten.

- Folk har virkelig taget det til sig, siger hun.

Omkring 14 foreninger og en række privatpersoner har indleveret sten i forskellige størrelser, som hver især har en eller anden betydning for personen og foreningen.

Stinne Teglhus og Asta har også selv været på stranden og finde flere sten, for målet er, at der ved arbejdets afslutning skal være mindst 35-40 sten, der snor sig som en bånd henover og rundt om den store sten.

- Det skal symbolisere sammenholdet på Bogø, siger hun.

Man kan stadig nå at indlevere sten til værket, men i dag torsdag er sidste udkald, for Stinne Teglhus skal være færdig på fredag, så stenen kan indvies på lørdag, når løskøbelsesjubilæet fejres på Bogø.