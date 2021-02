Skudt af politiet: Nu fremstilles han i grundlovsforhør

Manden, som natten til torsdag truede togpersonale og en rejsende på Lundby Station, bliver i eftermiddag klokken 14 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing Falster. Han er sigtet for trusler med kniv og forsøg på vold mod tjenestemand. Det oplyser politiet. Der er tale om en 42-årig udlænding, som politiet under anholdelsen ramte med et eller flere skud. Derfor fremstilles manden in absentia i grundlovsforhøret.