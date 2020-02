Overløb fra rensningsanlæg er skyld i mange ulykker blandt andet fiskedød. Overløb skyldes for meget vand på en gang, og en stor del af det overskydende vand er regnvand fra private grundejere, der aldrig skulle have været i kloakkerne. Foto: SJ-Medier

Artiklen: Skrappere krav over for regn i kloakerne

Skrappere krav over for regn i kloakerne

Men det sker langtfra alle steder, og derfor har Vordingborg Forsyning bedt kommunens Udvalg for Klima og Miljø om at kunne tage skrappere midler i brug over for de grundejere, som nægter at separere regnvand fra spildevand. Forsyningen vil simpelthen kunne sende en regning til de pågældende grundejere.

Regn i kloakkerne ved kraftige regnskyl er et stort problem, og derfor skal grundejerne sørge for, at regnen holdes væk fra kloakkerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her