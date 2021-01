En tom skolegård på Gåsetårnskolen - Iselinge. Der er dog nogen aktivitet inde på skolen, hvor ledelsen blandt andet arbejder og hvor elever, der ikke har andre muligheder, kan følge undervisningen, der nu er virtuel for alle. Foto: Michael Thønnings

Skolestart helt alene

Kræver ekstra fokus på ensomme børn

Vordingborg - 05. januar 2021 kl. 15:10 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Skolerne har ekstra fokus på ensomme elever, efter de første skoleuger i 2021 igen byder på "hjemmeskole". Især de ældste elever er udsatte.

kommunen Der er en stor risiko for at især nogle af de ældste elever bliver ramt ekstra hårdt af ensomhed på grund af corona-hjemsendelserne, der blev forlænget med det nye års komme. Det påpeger skolechef i Vordingborg kommune, Charlotte Grummesgaard Nielsen.

- Det at undervisningen er anderledes, er en ting, men det værste er nok, at børnene mister tilknytningen til kammeraterne - det kan få stor betydning, siger skolechefen.

Dagene mellem jul og nytår er blevet brugt på at tale strategi og planer i skoleafdelingen, hvor alt umiddelbart var klar til den første skoledag i det nye år - en dag, der igen blev rykket hjem hos eleverne selv, på grund af corona-restriktionerne.

- Vi har talt meget om ensomme børn, og de kan have det rigtig svært. De kan ikke ses til sport eller i skolen. Mange af dem har gået siden marts og det er lang tid, når man er 14 år, siger hun og påpeger at hvor hjemsendelserne og fjernundervisning måske er noget nyt for de helt små børn, så har de trods alt deres forældre, men for dem på 14-15 år, der er venner, skole og fritidsaktiviteter en så stor del af deres liv, at det kan ramme dem hårdere.

- Heldigvis nåede de da at holde konfirmationer, siger hun.

Har lært noget Skolerne har dog lært en del i forhold til at tage hånd om eleverne i forhold til første omgang hjemsendelser, og man har kureret nogle af "børnesygdommene" til denne omgang undervisning - også med fokus på hvordan eleverne har det.

- Når de har undervisning så holder man også øje. Der er det også meningen, at man ringer til en elev, hvis man ikke lige har set dem, være med i undervisningen. Også for at se om de er med eller om der var noget de ikke forstod, siger skolechefen.

- Der bliver også tænkt mere på eleverne i forhold til at en lektion på Teams (digital platform, red.) måske ikke er 45 minutter men måske 25 minutter med en pause. Strukturen er anderledes - man kan ikke bare køre et dobbeltmodul med tysk grammatik, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen, der selv har en fortid som tysklærer.

- Derudover har vi lagt en ekstra time hver dag for de ældste elever, der er en "motionstime". Vi begyndte på det lidt før jul, hvor det er meningen de skal op og ud. Det kan eksempelvis være, at de skal ud og finde noget, eller lave yoga, men så de kommer lidt væk fra skærmen, siger hun og påpeger at de yngre også har fået indlagt en halv times "væk fra skærmen tid".

Anonymt I forhold til at hjælpe de elever, der kan føle sig ensomme, er der også lavet mulighed for, at man kan kontakte PPR på telefonen og få hjælp eller en snak.

- Der er åben rådgivning hvor de kan ringe helt anonymt, siger skolechefen, der mener at det måske kan hjælpe dem, som lærerne ikke nødvendigvis "opdager".

- Det er svært for de unge - også fordi de måske ikke engang kan ses privat andet end med en to-tre stykker, hvor de plejer at samles i en "klump", siger hun og påpeger at i de perioder, hvor eleverne har været tilbage, der har gensynsglæden været stor og det er vigtigt netop at få fastholdt den tilknytning til og glæde ved skolen.

Forældrene skal ikke bære hele byrden

Det er helt nyt for de mindste elever at blive sendt i hjemmeskole og det kan give forældrene udfordringer - men det er ikke meningen, at forældrene skal agere lærere.

De nye corona-restriktioner kommer også til at sende forældrene på prøve. For hvor de ældste elever har prøvet at være hjemmearbejdende før og ofte kan klare sig selv, så er de helt små nu også hjemsendt. For 0.-klasseeleverne er det således første gang de prøver det, da de ikke var begyndt i skole under "første bølge".

- De nye 0. klasser har ikke prøvet det her før, så det kræver sin lærer. Det er dig ikke meningen at børnene skal lære noget nyt. Der bliver arbejdet med at repetere i forhold til der hvor de er nået til, fortæller skolechef Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Det meningen at alle skal undervises virtuelt - også de helt små - og der er hun godt klar over, at man kommer til at trække store veksler på forældrene i den her tid.

- Forældrene vil gerne gøre rigtig meget, men de kan ikke tage ansvaret som lærere for børnene, siger hun og påpeger at der ganske vist er mange forældre der er hjemme og arbejder hjemmefra, men at de netop også skal have mulighed for at arbejde, fremfor at være hjemmelærere.

- Og der er også mulighed for at følge den virtuelle undervisning på skolen, siger hun med henvisning til de forældre, der ikke kan være hjemme med børnene.

- Der har jeg også talt med kredsformanden for lærerne og der er jo ingen der synes, at det er sjovt. Det er en stor arbejdsopgave og jeg synes faktisk at lærerne gør det utrolig godt, for de vil jo også helst være sammen med eleverne, siger hun.