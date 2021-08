Skoler vil forældres hasarderede kørsel til livs

Det oplyser Færdselspolitiet, som oplever en stigning i antallet af forældre, der kører hasarderet ved skoler og ignorerer simple forbud mod kørsel og parkering. Forbud der vel at mærke skal gøre det mere sikkert for skolebørnene at færdes i trafikken.

- I forbindelse med skolestart hvert år udfører vi kontroller ved skoler, og her ser vi et voksende problem. Forældre blæser i stigende grad på regler for parkering og standsning. Curlingforældre kræver deres ret og kører for eksempel helt hen til døren for at aflevere eller hente, fortæller Christian Berthelsen, talsmand for færdselspolitiet.