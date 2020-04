Lærerne vil fremovero holde øje med, at der er færre børn i frikvarterne for at mindske risikoen for coronavirus.

Skoler på overarbejde i påskedagene

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har efterfølgende meldt ud, at skoler, vuggestuer og børnehaver ikke får lov til at slå dørene op, hvis de ikke kan opfylde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sikkerhedsplaner på vej Da ingen af matriklerne i Vordingborg Kommune ligner hinanden, sidder lederne fra hver enkelt skole og daginstitutioin og udarbejder deres egne sikkerhedsplaner for at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det omfatter blandt andet plads, hygiejne, afstand mellem hinanden, færre børn i frikvarterne og rengøring.

Fravær bliver noteret Det er ikke alle forældre, der er lige begejstrede for at sende ungerne af sted. Nogle mener, at det er for risikabelt i forhold til coronasmitte.

Skolebusserne vil køre som normalt. Hvis alle børnene vil hjem på én gang, er der risiko for, at de kommer til at være tæt sammen i bussen. Charlotte Grummesgaard Nielsen tror i første omgang ikke, at det bliver et problem.