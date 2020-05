Før coronakrisen havde de fleste børn og unge måske svært ved at forestille sig, at de kunne komme til at savne at gå i skole Foto: Allan Nørregaard

Skoler bliver klar til de store elever

Vordingborg - 08. maj 2020 kl. 13:40 Af Nina Lise

Folkeskolens elever fra 6. til 10. klasse skal i skole fra 18. maj. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde torsdag aften. Og skolerne i Vordingborg Kommune skal nok blive klar.

- Det er vigtigt at få fat i de store elever. Der er mange børn og unge fra 12 år og op, som i den grad har savnet det sociale, vennerne og lidt af en hverdag, fastslår Nikolaj W. Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie i Vordingborg Kommune.

Hvordan skoleåbningen for de store elever bliver, ligger endnu ikke fast. Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer gælder stadig, og der skal ifølge Mette Frederiksen fortsat holdes afstand.

- Vi har prøvet at tænke ind i forskellige scenarier. Det kan være, at de yngste elever skal gå i skole om formiddagen og de ældste om eftermiddagen. Eller at de ældste elever skal møde fysisk i skole hver anden dag og have virtuel undervisning hver anden dag, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen, chef for Dagtilbud og Skoler i Vordingborg Kommune.

Hun kan sammen med skolelederne og personalet se frem til en travl uge, hvor mange brikker skal falde på plads. De fysiske rammer skal organiseres, skolebusserne skal i drift igen, og lærere og pædagoger skal tage stilling til, hvordan undervisningen skal forløbe under de nye forudsætninger.

- Umiddelbart forventer vi ikke at få brug for andre lokaler end kommunens egne. Vi har masser af haller og faciliteter rundt omkring. Men det kan da godt være, at der bliver brug for et telt hist og her, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Hun forventer stor gensynsglæde blandt de unge. Derfor kan det blive en opgave få dem til at holde afstand.

- Små børn gør, hvad de får besked på. Men for de store er kram en naturlig del af det at være teenager. Så virker vores voksenlogik ikke, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

- Men vi må gøre, hvad vi kan for at lære dem, at det er den nye normal. Det vigtigste er, at vi får stablet noget, der ligner en hverdag, på benene under de nye forudsætninger. Jeg tror, at der er rigtig mange, der glæder sig. Både til undervisningen og til det sociale.

Ifølge Charlotte Grummesgaard Nielsen fortsætter 0.-5. klasse som hidtil med at gå i skole fra klokken otte til 12 i næste uge.