Præstø Skole er en af dem, der står forrest i køen, når der skal renoveres faglokaler. Her er det det mere end 35 år gamle skolekøkken, der trænger til en kærlig hånd. Foto: J.C. Borre Larsen

Skolelokaler får et løft i nyt budgetforlig

Vordingborg - 21. september 2021 kl. 20:22 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Med det nye budgetforlig bliver der kun råd til det nye rådhus, mens andre investeringer må vige pladsen. Sådan lyder kritikken fra flere sider, efter flertalsgruppen sent mandag aften præsenterede et budgetforlig.

Den kritik bliver dog afvist af flertalsgruppen, der netop påpeger, at man med budgetforliget har fundet penge til en lang række andre investeringer.

Blandt andet bliver der hvert år i de kommende fire år afsat en million kroner til investeringer i nye faglokaler på skolerne rundt om i kommunen.

Pengene skal bruges til at bringe lokalerne i en tidssvarende stand. Med pengene anerkender politikerne, at der er flere madkundskabslokaler, fysiklokaler og håndværks- og designlokaler rundt om på skolerne, der ikke lever op til nutidens krav for ordentlige faglokaler.

Første skridt på at få rettet op på de nedslidte faglokaler er at få skabt et ordentligt overblik over lokalerne, forklarer Nikolaj W. Reichel (S), formand for Børn- Unge og Familieudvalget.

- Det er en del af vores arbejde med et bæredygtigt skolevæsen. Vi går ind og kigger på, hvor det giver mening at investere i faglokalerne. Vi får rangordnet dem, så de steder, hvor det er mest akut, får en rød farve, mens andre lokaler får en gul og en grøn farve, forklarer Nikolaj W. Reichel og tilføjer, at arbejdet minder meget om det arbejde, som Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet lavede med facilitetsundersøgelsen.

- Modsat tidligere, hvor det var dem, der råbte højest, som fik renoveret lokaler, så skal vi have et ordentligt overblik over lokalerne nu. Det har manglet, fastslår udvalgsformanden.

Først i køen til nye og bedre faglokaler står Præstø Skole, hvor madkundskabslokalet er stærkt nedslidt og ikke lever op til de rammer, der er i folkeskoleloven.

Skoleleder Lars Bonde glæder sig over, at der nu er udsigt til bedre lokaler.

- Det er noget, som vi har arbejdet for længe. Vi har generelt en rigtig god og velholdt skole, men vores madkundskabslokale er for nedslidt. Det var et af de allerførste køkkener fra Vordingborg Køkkenet, så det er over 35 år gammelt. Det vil vi rigtig gerne have skiftet ud, forklarer skolelederen, der takker politikerne for at have set skolernes behov.

- Jeg ved jo, at Vordingborg Kommune er presset på økonomien, så jeg er rigtig glad for, at politikerne har anerkendt vores behov, fortæller skolelederen.

Som en ekstra bonus, så er det ikke kun Præstø Skoles egne elever, der vil nyde gavn af et nyt madkundskabslokale. Også Præstø Privatskole benytter lokalet til undervisning, og der er også en aftenskole, der har et madlavningshold.

Et nyt madkundskabslokale skal også ses i sammenhæng med skolens planer for et udekøkken og små haver, som er en del af skolens ønsker for et nyt udeområde.

I det hele taget har kravene til et skolekøkken ændret sig markant siden mange af kommunens folkeskoler fik indtalleret dem.

- De gamle skolekøkkener er fra dengang, hvor faget hed husholdning, og det handlede om den moderlige gerning at lave mad i hjemmet, fortæller Nikolaj W. Reichel.

- I dag er et moderne madkundskabslokale meget mere et produktionskøkken med et helt andet fokus på brobygning og erhvervsrettede indsatser. Kommer man ind i et moderne madkundskabslokale, så får man nærmest fornemmelsen af at være i et forsøgslokale, forklarer han.

- Det er altså ikke nok at tro, at man bare kan udskifte nogen køkkenlåger og så er det klaret. Der er nogle helt andre krav til faglokalerne nu til dags, og det er vigtigt, at vi er meget opmærksomme på at leve op til alle de nyeste krav, forklarer udvalgsformanden.

Foruden Præstø Skole står også Svend Gønge-skolen og tripper efter bedre faglokaler. Også her er det et nyt skolekøkken på ønskelisten.