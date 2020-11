Skoleleder syg - elever og lærere sendt hjem

Til gengæld må eleverne sluge, at de for anden gang på kort tid bliver snydt for en særlig oplevelse. For ikke så længe siden skulle de nemlig have deltaget i morgensang på DR sammen med Sigurd Barret, men det blev aflyst. Det fik Allan Mikkelsen til at skrive til DR om børnenes skuffelse, og løsningen blev, at den populære sanger i stedet skulle besøge skolen og give koncert for eleverne. Det skulle være sket på mandag, men er nu også aflyst.