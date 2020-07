Bjørn Haldur nåede tre et halvt år i spidsen for Svend Gønge-Skolen i Lundby. Nu gælder det den langt større Gåsetårnskolen. Foto: J.C. Borre Larsen

Skoleleder headhuntet til kommunens største skole

48-årige Bjørn Haldur er headhuntet som ny skoleleder efter sommerferien for kommunens største skole, Gåsetårnskolen i Vordingborg, i stedet for Mai-Britt Herløv Petersen, der går på pension.

Han havde egenligt lovet at blive syv år som skoleleder på Svend Gønge-Skolen i Lundby, men efter tre et halvt år er det slut.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her