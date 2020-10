Vordingborg Kommunes største skole er ramt af coronaudbrud. Lige nu forsøger man at stoppe smitten og samtidig undgå total nedlukning. - Vi handler med det samme, taler med folk og får at vide af sundhedsmyndighederne, at vi gør det rigtige. For mig er det betryggende, siger Bjørn Haldur, skoleleder på Gåsetårnskolen i Vordingborg. Billedet er taget før coronakrisen. Foto: J.C. Borre Larsen

Artiklen: Skoleleder efter udbrud: Vi går med livrem for at undgå nedlukning

Skolen må ikke melde ud, nøjagtig hvem der er smittet. Derfor taler man med forældrene om, hvem de smittede børn omgås også uden for skolen. Forældrene er ifølge skolelederen gode til selv at tage kontakt til dem, der bør få besked.

- Lige nu vælger vi at gå med livrem for at undgå en total nedlukning. Vi gør det godt men måske ikke godt nok. Om to dage får vi måske besked på, at alle skal testes, siger han.