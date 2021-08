Se billedserie Forsker Søren Østergaard kortlagde med sit oplæg nutidens ungdomsgeneration. Her ses han sammen med Vordingborg Kommunes skolechef, Charlotte Grummesgaard Nielsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Skolechef vil have vendt retorikken: Alle unge er parate til en uddannelse

Vordingborg - 06. august 2021 kl. 06:57 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Alle unge er parate til en uddannelse.

Det var mantraet, da politikere, embedsmænd, udskolingslærere og ledere fra folkeskolen og ungdomsuddannelser torsdag mødtes til konference på Vordingborg Teater.

- Vi skal have vendt retorikken, med at de unge i Vordingborg ikke er parate til noget. At man ikke er uddannelsesparat, er en ret voldsom dom at få for et ungt menneske, siger kommunens skolechef, Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Hun mener ikke, at hun er blåøjet.

- Hvis man ikke kan få sin førsteprioriteret, så finder vi en anden vej. Hvis man så har nogle andre ønsker, så skal vi finde ud af, hvordan man kommer derhen, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Men hvem er de unge mennesker, der efter folkeskolen står over for at skulle vælge en uddannelse? Det var ungdomsforsker Søren Østergaard mødt op for at svare på.

- Det er Generation Glass, der fik en iPad, før de kunne tale. Det er børn og unge, som har haft en hyper-individualiseret barndom, sagde Søren Østergaard.

Nutidens børn har ikke automatisk venner, som de voksne i teatersalen havde, da de var unge. I dag foregår alting på sociale medier, hvor »alle har et federe liv end en selv«. Tiden alene ved skærmen munder ofte ud i ensomhed.

- Andelen af 15-årige, der ufrivilligt er ensomme, eksploderer. 50 procent af 19-årige kvinder har været til psykolog. Og vi taler vel at mærke om tal før corona, fortalte Søren Østergaard.

På en ungdomsuddannelse er der ifølge Østergaard prestige i at indgå i sociale relationer. At gå til mange fester giver eksempelvis social status.

- I forhold til uddannelsesparathed skal de kunne mase sig ind i fællesskabet på gymnasiet, siger Søren Østergaard.

Bange for at fejle Ungdomsforskeren hæfter sig også ved, at der er opstået en fejl-kultur.

- Vi har en gruppe af piger og drenge, som kun rækker hånden op, når de er 100 procent sikker på svaret, sagde Søren Østergaard og tilføjede.

- Når man kun tager sikre valg, er man i bund og grund usikker.

Derfor er det ifølge Østergaard vigtigt at opbygge trygge fællesskaber, hvor man arbejder med fejlkulturen, for at gøre de unge klar til gymnasiet. Her er skolen og især spisebordet i hjemmet vigtige »træningsarenaer«.

- Forældre skal turde tale om vigtige ting, hvor de også sætter sig selv på spil, så det ikke ender med et forhør, hvordan skoledagen er gået, sagde Søren Østergaard.

Alle har en arena Blandt de 175 fremmødte i teatersalen sad Nikolaj Reichel (S), udvalgsformand for Børn, Unge og Familie.

- Vi er forpligtet til at lave undervisning, hvor børn lige fra starten lærer at fejle, sagde Nikolaj Reichel, der var på bølgelængde med skolechefen.

- Alle børn har en eller anden arena, hvor de skinner. Det er vores opgave at finde den, fastslog Nikolaj Reichel.