Eleverne fra HTX Gamedesign på ZBC Vordingborg var indkaldt til lørdagsskole. Her er Chili Skovhus Christensen og Cindy Hansen i gang med at formulere regler, mens Mikkel Andreasen får styr på brættet. Foto: Nina Lise

Skole, spil og sport fyldte Mønshallerne

- Vi laver et fitness-brætspil, hvor vi tvinger folk til at være aktive. Svarer man forkert på et spørgsmål, skal man for eksempel lave armbøjninger. Svarer man rigtigt, rykker man et felt frem. Den, der kommer først i mål, har vundet, fortæller Chili Skovhus Christensen fra Vordingborg, Cindy Hansen fra Stege, Alexander Simon Dysted fra Præstø og Mikkel Andreasen fra Stege.