Skole dumper igen: Nu kræver tilsyn handling

Vordingborg - 12. august 2021 kl. 10:48 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Trods fem års tilsyn har alle indsatser været utilstrækkelige. Nu står det ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet så galt til, at Vordingborg Kommune er blevet pålagt at udarbejde en handleplan for skolen i Mern med blot 63 elever.

Skolen har siden 2016 været under tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) på grund af »vedvarende og alvorlige kvalitetsudfordringer på skolen«.

Eleverne klarer sig for dårligt i dansk, skolens løfteevne ligger under niveau, og der er problemer med både den faglige trivsel og at holde ro og orden.

- Jeg kan ikke svare på, hvorfor det er gået så galt. Men jeg håber, at vi med de indsatser, vi iværksætter nu, kan stoppe det. Vi synes heller ikke, at det er fedt. Derfor sætter vi ind over en bred kam, fortæller Nils Nørbo, skoleleder på Kulsbjerg Skole siden 1. maj 2020.

Han tilføjer, at der hurtigt skal opnås mærkbare forbedringer.

- Hvis det ikke ser betydelig bedre ud om få år, er der andre, der tager beslutningen for os. Det er en indsats, der har fokus på dette skoleår, fastslår han.

Mangler svar Kulsbjerg Skole har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en lang handleplan, der ifølge Nils Nørbo blev indsendt rettidigt til ministeriet i foråret. Alligevel er der ikke kommet svar.

Det er utilfredsstillende, siger han. Men det eneste, man nu kan gøre i Mern, er at følge planen, som forhåbentlig er god nok, og så rette ind, hvis STUK kommer med krav om ændringer.

- Det er frustrerende at tage hul på et nyt skoleår, uden at man har fået svar på noget, man har indsendt i god tid. Derfor ved vi ikke, om vi kommer til at justere på noget i løbet af skoleåret. Men vi har en plan. Der er taget hånd om problemet, siger han.

God plan Han bakkes op af skolechef Charlotte Grummesgaard Nielsen. Hun kalder det en god plan, hvor det er de rigtige ting, der prioriteres - ting man også ville kunne finde på at iværksætte, selvom der ikke havde været tilsyn. Og man er ikke uden erfaring, idet Svend Gønge-Skolen for få år siden fik den store tur og forbedrede sig på rekordtid.

- Der bliver sat ind på mange forskellige fronter, man går samlet og grundigt til værks og får forældrene inddraget. Men det er lidt ærgerligt, at man ikke kan få at vide, om man starter skoleåret op på den rigtige måde, konstaterer Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Forældre skal på skolebænken Kulsbjerg Skole havde pr. 21. juni i år 671 elever indskrevet fordelt med 63 elever på afdeling Mern, 194 elever på afdeling Nyråd og 414 elever på afdeling Stensved.

Ifølge Nils Nørbo er det socioøkonomisk et meget broget skoledistrikt med Nyråd/Bakkebølle, hvor husene er dyre, i den ene ende af spektret og Mern, hvor husene er billige, i den anden ende af spektret.

Forældrenes uddannelsesniveau og indtægtsforhold kan have indflydelse på, hvor gode forudsætninger man kan opnå for at drive skole. Men ifølge Nils Nørbo er det ingen undskyldning.

- Vi er skole for de børn, der er i vores distrikt, uanset hvilken baggrund de kommer med, fastslår han.

Dygtige lærere Han mener ikke, at det er lærernes faglighed, der halter. Der skal fortsat være fokus på kompetenceudvikling, men først og fremmest er det rammerne omkring undervisningen, man vil gøre noget ved. Kan man styrke rammerne, bliver resten også bedre, siger Nils Nørbo.

Derfor sættes der blandt andet ind med en fast vejleder omkring undervisningen, og så inviteres der til forældrekurser, der skal styrke forældresamarbejdet.

På kurserne kan forældrene møde ligesindede og eksperter, der kan fortælle om forskellige emner - for eksempel hvad der sker, når børn kommer i puberteten, og hvad det kræver i forhold til opbakning omkring skolegangen.

- Vi opretter også en familieklasse, hvor vi inviterer forældrene ind nogle timer om ugen over 12 uger til at være sammen med børnene i skoletiden. På den måde kan vi vise, hvad skolen forventer af forældrene, og hvordan de kan bakke op om det, forklarer Nils Nørbo.

Flere personaleressourcer er også en del af planen. Skolen betaler selv - det sker ved at flytte rundt på de ressourcer, Kulsbjerg Skole samlet set har på de tre afdelinger.

- Behovene kan variere fra sted til sted. Vi bruger ressourcerne dér, hvor behovet er størst. Derfor kommer det ikke til at gå ud over andre, fastslår Nils Nørbo.

Spinkelt grundlag Han kritiserer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at måle skolerne på et spinkelt grundlag. Det ene redskab er de udskældte nationale test. Det andet er den årlige trivselsmåling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

- Det er ikke det mest bredspektrede billede, det giver, siger Nils Nørbo og tilføjer, at skolen - i erkendelse af målemetoderne - fremover vil bruge de frivillige nationale test til at forberede eleverne på de obligatoriske nationale test.

Det betyder for eksempel, at eleverne under de frivillige test må sidde med en klassekammerat og tale om, hvad der sker på skærmen. Det er ikke snyd, understreger Nils Nørbo. Der vil udelukkende være tale om træningstest, der skal træne eleverne at gå til de obligatoriske test.