Skolebestyrelsesformand Kristina Themsen foran den lille skole i Bårse, der har børn fra 0. til 4. klasse. Foto: J.C. Borre Larsen

Skole: Vi er klar til genåbning

Vordingborg - 11. april 2020 kl. 11:14

På Svend Gønge-Skolen i Lundby og underafdelingen i Bårse er man onsdag 15. april klar til at genåbne skolen for at tage imod de mindste elever.

Ifølge formanden for skolebestyrelsen Kristina Themsen har skolen under coronakrisen trygge rammer, som gør det forsvarligt atter at tage hul på skolegangen.

- Vi er heldige, at vi på Svend Gønge-Skolen har mange dobbeltlokaler, så børnene kan holde afstand til hinanden, siger Kristina Themsen.

Hun peger også på personalet.

- Vi har prioriteret at have dobbeltbemanding på i indskolingen. Det gør, at vi eksempelvis kan dele undervisningen op i to lokaler, siger hun.

Svend Gønge-Skolen sætter også fuld fokus på rengøringen.

- Vi planlægger at lukke af for områderne i udeskolingen for at gøre mere rent, hvor børnene faktisk befinder sig, siger Kristina Themsen.

Hun har hørt fra enkelte forældre, der er bekymrede for at sende deres børn i skole. Det er for risikabelt.

- Der er ikke nogen, som skal være utrygge over at sende deres børn af sted. Hvis man er bekymret som forældre, skal man kontakte mig eller vores skoleleder (Bjørn Haldur, red.). Vi skal løfte denne her opgave sammen, og kommunikation er altafgørende, betoner Kristina Themsen.