Skør regning: Død svoger bestilte to håndmadder

Vordingborg - 02. juli 2021

19. april mistede Kaj E. Nørrelund fra Fuglebjerg sin svoger. Svogeren blev bisat 27. april - derfor blev Kaj E. Nørrelund og hans hustru noget forbavsede, da de nogle måneder senere fik regningen på to håndmadder, som svogeren skulle have bestilt i perioden fra 1. maj til 30. maj.

Prisen på 20 kroner har Kaj E. Nørrelund intet imod - den er rimelig. Men at svogeren har bestilt håndmadder fra det hinsides, tvivler han på.

- Det sidste år var han småt spisende og på specialkost. Han havde lungekræft og synkebesvær, så han kunne ikke drikke vand eller sodavand, hvis ikke der var fortykningsmiddel i. Uden fortykningsmiddel fejlsank han, så han fik det i lungerne. Derfor fik han specialkost og brikker med energidrik, fortæller Kaj E. Nørrelund, der dermed udelukker, at svogeren - selv da han endnu var i live - skulle have købt ekstra mad.

Svogeren kunne efter flere sygehusophold ikke klare sig selv i hjemmet og var derfor i aflastning på plejecenter Ulvsund. Da han var småt spisende, skulle alle hans måltider være overvågede. Kaj E. Nørrelund undrer sig over, hvordan plejepersonalet har kunnet holde øje med svogerens indtagelse af de to håndmadder efter hans død.

- Vi ved ikke, hvor han er. Hvordan har de kunnet overvåge ham, spørger Kaj E. Nørrelund.

Gebyr dyrere end maden

Hans hustru er indsat som bobestyrer af sine søskende, men hun kan ikke bare betale regningen på de 20 kroner via netbank og få det overstået. Nej, regningen skal afleveres i banken, som så skal betale den. For den service tager banken 50 kroner. Dermed bliver det pludselig to dyre håndmadder.

Til gengæld kan de efterladte glæde sig over, at det ikke er en advokat, der bestyrer boet, for så kunne betalingen af regningen hurtigt blive dyr, siger Kaj E. Nørrelund.

- Det er et latterligt lille beløb at sende på et girokort. Hvis der ikke er efterladte, så det offentlige arver en afdød, og der sættes en advokat på som bobestyrer, risikerer det offentlige hurtigt at skulle betale 2000 kroner for at få deres 20 kroner, siger Kaj E. Nørrelund.

Han formoder, at der er tale om en fejl. Men han står stadig tilbage med et ubesvaret spørgsmål:

- Hvor har kommunen leveret de håndmadder? For min svogers urne er nedsat på de ukendtes gravplads, siger han.

Ældrechef : Det er en beklagelig fejl

Kaj E. Nørrelund formoder, at der er sket en fejl. Og det har han ret i. Susanne Johansen, chef for Afdeling for Pleje og Omsorg, kalder det en højest beklagelig og usædvanlig fejl.

- Hændelsen og det, den har medført, beklages meget. Den afdøde borger har desværre modtaget en afregning, som er skabt ved en usædvanlig tastefejl. Fejlen blev desværre ikke fundet i vores egenkontrol, som det ellers normalt sker inden der faktureres for forbrug, forklarer Susanne Johansen.

Hun tilføjer, at der faktureres den 20. i måneden for forrige måneds forbrug. Og at Kaj E. Nørrelunds svoger ikke har fået leveret maden. Det er udelukkende regningen, der beklageligvis er havnet hos ham - eller rettere hos hans efterladte.

- Familien skal naturligvis ikke betale den fremsendte regning, og den er allerede sendt til kreditering, så familien skal bare se bort fra den, siger Susanne Johansen og fortsætter:

- Jeg er rigtig ked af, at familien ikke har ringet. De er meget velkomne til at kontakte mig.