Skøjte-succes skal gentages

Vordingborg - 17. januar 2018

Omkring 900 par skøjter. Så mange er der blevet udlejet ved den skøjtebane, der i den seneste månedstid har stået på Slotstorvet i Vordingborg.

Onsdag formiddag blev banen pakket ned igen, og nu er man klar til at gøre status

- Jeg har ikke fået de sidste tal ind endnu, men jeg forventer, at vi lander omkring de 900 udlejninger. Dertil kommer dem, der har haft egne skøjter med. Og mange forældre har stået uden for banen og set på deres børn lege. Så alt i alt har der været flere tusinde forbi torvet, anslår Mogens Larsen, formand for Bycentrum Vordingborg.

- Så vi kan roligt sige, at det er gået over alt forventning. 900 er et pænt tal. Især taget i betragtning af, hvor kort tid banen har stået der, og hvor pludseligt den kom, forklarer han.

Skøjtebanen blev til med støtte fra en lang række private sponsorer og en bevilling på knap 50.000 kroner fra kommunen.

Bycentrum Vordingborg forventer at komme ud med et mindre overskud, som skal hjælpe med til at få skøjtebanen tilbage til jul.

- Nu skal vi have evalueret, hvordan det er gået, og snakket om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre næste gang. Den skal i hvert fald op tidligere næste gang, så den kan bruges aktivt i forbindelse med at tiltrække kunder til julehandlen, forklarer Mogens Larsen.

- Men måske skal banen også være bredere eller længere, og måske kan vi supplere med andre aktiviteter på torvet, uddyber bycentrum-formanden, der også håber, at man kan lave aftaler med lokale om at stå i boder på torvet.

- Kunne man for eksempel sælge pandekager der? Skulle Wrappers havde en bod der eller måske Farmorhuset? De mange forældre ville nok også gerne kunne købe en kop kaffe eller varm kakao, mens de ser deres børn lege, tilføjer han.