Skitserne er klar til nyt stationsområde

Her ses den ene af skitserne for det nye stationsområde. Stationen ses i venstre side med ungeområdet i øverste venstre. I midten ses Lejerbos kommende byggeri og den foreslåede passage. Bemærk også den markant anderledes Algade. Illustration: Vordingborg Kommune Foto: vine

Vordingborg - 12. august 2019 kl. 04:57 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt ungeområde med udendørsscene og boldbur, en grønnere start på Algade og en helt ny passage mellem Algade og den nye perronbro.

Det er elementerne i et nyt skitseprojekt for stationsområdet i Vordingborg. Projektet skal danne grundlag for de kommende års byfornyelse ved stationen.

I forlængelse af etableringen af en ny perronbro syd for den eksisterende station, og et kommende lejlighedsbyggeri på hjørnet af Algade og Marienbergvej, har kommunen sikret sig midler fra Realdania til et større byfornyelseprojekt for stationsområdet.

Tilbage i juni blev der afholdt en workshop, hvor man kunne komme med sine forslag til projektet, og det er de input, der nu er blevet samlet og visualiseret. Frem til 22. august vil skitserne blive udstillet på Kulturarkaden og i Campuscaféen, så interesserede har mulighed for at komme med kommentarer.

Projektet er især fokuseret på det område nord for stationsbygningen, som er opstået efter byggeriet af den nye bro over jernbanen. I øjeblikket er der kun en tom grund, men forslaget går på at lave et nyt ungeområde i forlængelse af den campuscafé, der er indrettet i en del af stationsbygningen. Forslaget går på at indrette en scene ved indgangen til campuscaféen, der kan imødekomme de unges ønsker om en eventplatform. De nuværende asfalt-bakker skal efter planen bevares og suppleres med siddemøbler i samspil med scenen.

På grunden op mod den nye bro over jernbanen anlægges et lukket boldbur, som kiler sig ned i terrænet og skaber et mere afskærmet miljø ud mod Marienbergvej.

Et andet væsentligt element i projektet er starten af Algade fra Marienbergvej til Boulevarden. Med den nye bro over jernbanen ledes bilerne over i Valdemarsgade i stedet for Algade, og derfor foreslår man fra kommunens side at indsnævre vejen ved hjælp af store regnbede, der både skal forskønne område og hjælpe med regnvandshåndteringen ved skybrud.

Desuden foreslås det, at der etableres 13 parkeringspladser i den nordlige side af vejen. På den måde opbrydes det meget brede gadeforløb, så gaden vil fremstå smallere og mere hyggelig, lyder det i projektbeskrivelsen.

Oprindeligt var der også planer for en ny byplads foran Old Irish Pub, hvor man ville inddrage hele vejbredden i starten af Algade. Det projekt mødte dog massiv modstand på workshoppen tilbage i juni, hvor nogle af butiksindehaverne i området advarede mod at ændre for meget ved vejen. De bekymringer har man lyttet til, og derfor er bypladsen nu skrottet.

Tredje og sidste del af projektet er den nye passage, der skal skabe forbindelse mellem Algade og den nye station.

På hjørnet mellem Algade og Marienbergvej opfører boligselskabet Lejrbo i løbet af den kommende tid en helt ny boligkarré med 43 lejligheder.

Ved opførelsen af de nye boliger bliver der skabt en ny passage bagom ejendommen, som kan lede fodgængere fra Algade til Marienbergvej og til den nye ankomst ved stationen.

Byggeriet af de nye lejligheder betyder at en række parkeringspladser ved Marienbergvej sløjfes. De eksisterende parkeringspladser ved biografen bevares dog i vid udstrækning - og de to adskilte parkeringspladser forbindes med nye ramper.