Jakob Helles har sat den gamle toldbod, bedre kendt som Skipperkroen, i stand. Træ-terrassen i baggrunden er modsat resten af byggeriet opført uden dispensation fra den bevarende lokalplan. Helles må derfor til tasterne for at søge kommunen om tilladelse. Foto: J.C. Borre Larsen

Skipperkroens terrasse i strid med lokalplan

På onsdagens møde i kommunalbestyrelsen fastslog politikerne, at terrassen er i strid med den gældende lokalplan og reglerne for bevaringsværdige bygninger.

Jakob Helles får derfor et påbud om at gøre terrassen lovlig. Det kan ske ved, at han enten fjerner terrassen eller - og mere realistisk - at han søger kommunen om dispensation fra den bevarende lokalplan til at bygge terrassen.