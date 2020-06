At vi skulle igennem hele den her unødvendige misere, er jeg stadig forundret over, siger Jakob Helles. Foto: Lars Christensen

Skipperkroen får lov at beholde terrassen

Vordingborg - 06. juni 2020 kl. 05:52 Af Lars Christensen

Restaurantgæsterne kan også i fremtiden nyde både maden og udsigten over Præstø Fjord fra terrassen ved den gamle skipperkro på Præstø Havn.

Politikerne i Plan- og Teknikudvalget har på deres seneste møde besluttet, at ejer Jakob Helles skal have lov til at beholde både den store terrasse foran bygningen og den nye tagterasse på førstesalen.

Dermed sættes der endegyldigt punktum i den stormomsuste sag om det ulovlige terrasse-byggeri.

Fra forvaltningens side har man hidtil holdt på, at terrassen er alt for stor og ikke passer ind i kulturmiljøet på havnen. Derfor foreslog man en mindre sortmalet terrasse uden vindafskærmning, men det faldt ikke i god jord hos ejer Jakob Helles.

Han var derfor også en glad og lettet mand, da avisen kunne overbringe ham nyheden om politikernes nye dispensation.

- Det er en dejlig nyhed at få overbragt. Jeg er især glad for, at terrassen ikke skal males sort, forklarer Jakob Helles.

Han er glad for, at politikerne har lyttet til protesterne.

- Det her kunne sagtens være trukket i langdrag, forklarer han.

- At vi skulle igennem hele den her unødvendige misere er jeg stadig forundret over, tilføjer han.

Både terrassen og tagterrassen blev fornyligt taget i brug, da den nye restaurant Det Gamle Toldhuus slog dørene op i den historiske bygning.

- Det er skønt at se, at der omsider er kommet liv i bygningen og at folk har bakket op om stedet, lyder det fra Jakob Helles.

Fra politisk side er udvalgsformand Michael Larsen (R) glad for, at man nu kan få lukket den uheldige sag om terrassen. Det lykkedes dog ikke at skabe politisk enighed om sagen, da Bo Manderup (V) fortsat er imod terrassebyggeriet. Også partikollegaen Kirsten Overgaard var imod byggeriet, men hun deltog ikke ved det seneste udvalgsmøde.