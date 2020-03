Skipperkroen bliver til Det gamle toldhuus

- Vi åbner en restaurant. Den skal hedde Det gamle toldhuus, afslører Kim Hemmingsen, mens duoen viser rundt i lokalerne, hvor håndværkerne endnu knokler for at blive færdige med den omfattende istandsættelse.

- Med alt det fine, der nu er blevet lavet, så synes vi, at stedet fortjener et nyt navn, men stadig et navn med respekt for historien, forklarer han og uddyber, at bygningen oprindelig var en toldbod.