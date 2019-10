Se billedserie Frem til og med fredag er Banedanmark i gang med det afsluttende arbejde på den nye bro ved Kastrup og Neder Vindinge, hvor der skal lægges det sidste slidlag på asfalten. Bemærk at bussen gerne må køre over broen.

Skilteforvirring ved bro-spærring

Vordingborg - 15. oktober 2019 kl. 08:08 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skabte en hel del forvirring for bilisterne, da broen over jernbanen mellem Kastrup og Neder Vindinge blev spærret mandag formiddag.

Spærringen er sat til at vare frem til fredag, og den skyldes at Banedanmark er gået i gang med de afsluttende arbejde på den nye bro over jernbanen. Her skal der blandt andet lægges det sidste lag asfalt på vejbanen.

Det er ikke tilladt at køre over broen, mens vejarbejdet står på, men det havde en række bilister tilsyneladende svært ved at forstå mandag.

Avisens udsendte så flere bilister, der måtte vende om helt fremme ved afspærringerne og enkelte der valgte helt at ignorere afspærringerne, til trods for at der tydeligt står, at det kun er arbejdskøretøjer og bussen, der må køre over broen.

En af forklaringerne på den store forvirring skal formodentlig findes ved de gule skilte, der er sat op dels på Næstvedvej og dels ved Ornebjergvej.

»Sct. Clemensvej spærret ved banebroen« lyder teksten på skiltet, og det er sådan set også korrekt. Det er dog blevet ret forvirrende for en del bilister at finde rundt i, hvor Sct. Clemensvej starter og slutter.

Samtidig med byggeriet af den nye bro over jernbanen blev Ndr. Vindingevej forlænget, så man nu kører af den vej for at komme fra Næstvedvej til broen over jernbanen. I den forbindelse blev Sct. Clemensvej gjort til en sidevej, der møder den nye forlængede Ndr. Vindingevej i et T-kryds kort inden den nye bro over jernbanen.

Når der står »Sct. Clemensvej spærret ved banebroen« kan man derfor godt komme til at tro, at det kun er T-krydset, der er spærret.

Forklaringen er dog, at Ndr. Vindingevej faktisk ophører i T-krydset og at resten af vejen henover broen og videre over på den anden side af jernbanen overtager »Sct. Clemensvej«-navnet.

Det er dog langt fra alle kort-systemer, der kan finde ud af den usædvanlige navngivning af vejene. Blandt andet på iPhones vises hele vejstykket fra Næstvedvej til Kastrupvej som »Ndr. Vindingevej«.

Faktum er dog, at der frem til og med fredag er vejspærringer på Sct. Clemensvej ved spejderhytten, Ndr. Vindingevej ved Troldeparken og Sct. Clemensvej ved Kirkebakken. Man må derfor benytte tunnellen under jernbanen ved industrikvarteret.