Skifte på Soldaterhjemmet

Efter et halvt år på posten rejser Alexzia Thiyakarajah til Estland for at starte et helt nyt soldaterhjem for de 200 danske soldater, som skal udstationeres der. I Vordingborg har hun også stået for Veterancafeen, og det arbejde har givet hende lyst til at arbejde for veteranerne, mens de endnu er udstationeret, fortæller hun.