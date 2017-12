Se billedserie Murer Henrik Langgard Madsen opdagede krypten under Kalvehave Kirke, og bedemand Per Østen fra Faxe har sponseret kisten med låg af panserglas, så den kan holde til nysgerrige blikke. Ifølge Hans Mikkelsen fra Nationalmuseet findes der mange krypter i landets kirker men ikke på Kalvehave-egnen, og kun sjældent bekoster menighedsrådene tid og penge på at få dem gravet ud. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Skeletter vises frem ved indvielse

Vordingborg - 08. december 2017

Skeletter i en glaskiste og to nyopdagede kalkmalerier fra 1400-tallet kan man se, når Kalvehave Kirke genindvies søndag 10. december klokken 14. Restaureringen har varet 10 måneder og kostet cirka fem millioner kroner.

- Det har været en lang og hård proces, fordi der er dukket mere op, end vi nogensinde havde forestillet os. Men det har også været spændende. Til næste år skal kirkens kalkes udvendigt, men ellers er vi færdige i denne omgang, fastslår menighedsrådsformand Birgit Hasling.

Under restaureringen er der fundet en krypt med syv-otte barneskeletter og otte-ni voksenskeletter. Tre af skeletterne menes at tilhøre sognepræst Peder Busck (1698-?), hans anden kone Maria (1716-1760) og et barn med navnet Busck (1709-1712).

Ifølge Nationalmuseets rapport over de arkæologiske undersøgelser i kirken menes gravkammeret oprindeligt at være bygget til Frederik Reedtz og Sofie Høg, der opførte det nordre tværskib i 1652. I »Danmarks Kirker« står der, at ejerne af Petersgård er begravet i »en muret begravelse« i kirken, men da ejerne af Petersgård ifølge samme opslagsværk først overtog kirken i 1774, kan krypten ikke være bygget til dem.

- Det vil sige, at den murede krypt, der står omtalt i »Danmarks Kirker« stadig er her et sted. Det kunne være sjovt at finde den, siger murer Henrik Langgaard Madsen.