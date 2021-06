Se billedserie Indtil videre er det mest børnefamilier, der dukker op hver lørdag klokken 11, men efterhånden som der kommer aftenaktiviteter og ture, håber Søren Halkjær Toldbod at de unge med i det nye skate-fællesskab. Foto: Præstø Skate Community

Send til din ven. X Artiklen: Skatere vil samle de udskældte unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skatere vil samle de udskældte unge

Vordingborg - 11. juni 2021 kl. 19:32 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

De larmer, er i vejen og er i det hele taget til gene for byen. De unge i Præstø er en udskældt gruppe, fordi de mangler et sted at hænge ud.

Det vil Søren Halkjær Toldbod lave om på. Han har taget initiativ til Præstø Skate Community, der mødes hver lørdag fra klokken 11 til 15 ved biblioteket på Lindevej.

- De unge skatede på parkeringspladsen i forvejen - derfor er vi startet dér. Så lader vi det vokse græsrodsagtigt. Drømmen er at få etableret en rigtig skaterpark, og foreløbig har vi fået indsamlet knap 100 underskrifter fra folk i alle aldre, der mener, at det er en rigtig god idé, fortæller Søren Halkjær Toldbod.

- De unge har umiddelbart taget godt imod det ny tilbud, og der er også kommet nogle input fra dem på Instagram. Vi forventer ikke, at de bider sig fast som for eksempel fodbolddrenge gør til deres sport, men det er vigtigt, at vi får dem med i processen, så de får ejerskab, fortsætter han.

Opbakning Han har talt med borgmester Mikael Smed (S) om muligheden for at få skabt gode ungemiljøer i Præstø. Borgmesteren har ifølge Søren Halkjær Toldbod sagt god for, at Præstø Skate Community bruger parkeringspladsen ved biblioteket, og bibliotekschef Erik Thorlund Jepsen har givet skaterne lov til at låne et skur til lidt udstyr.

Hvor en eventuel fremtidig skaterpark skal ligge, er endnu uvist. Blot er det vigtigt for Søren Halkjær Toldbod, at det bliver i Præstø.

- Der er langt til DGI-huset i Vordingborg på skateboard eller rulleskøjter, og jeg tvivler på, at en 10-årig får lov til at tage den tur. Præstø er en lille by med et stærkt foreningsliv, masser af kulturliv, maritimt liv, handelsliv og natur. Det er en by med mange facetter, så selvfølgelig skal skaterparken ligge her, fastslår han.

Højt til loftet Devisen i Præstø Skate Community er, at der ikke skal mere end to paller og en træplade til for at bygge noget fedt. Foreningen har indtil videre plateauer, hockeyudstyr, beskyttelsesudstyr og enkelte skateboards til udlån. Regner det, er det bare ærgerligt. Vand er ikke godt for kuglelejerne, så skatervejr er solskinsvejr.

På den lidt større skala har foreningen fået nogle ramper fra det hedengangne ungdomshus Birdhouse i Vordingborg. Der er givet input til folkene bag »Blå Rute« i Præstø, og så er der indhentet tilbud på asfalt.

- Det er vildt fedt og enormt spændende at kunne byde ind, hvor der er et behov. Skate, løbehjul og rulleskøjter er for alle aldre. Der er højt til loftet, og man kommer bare med de med evner, man har. Så bestemmer man selv, om man vil blive bedre eller bare få styrket sit selvværd, siger Søren Halkjær Toldbod.

- En på 10 kan være dygtigere end en på 35. Det åbner op for perspektiver i livet. Vi skal lære af hinanden. Bare fordi vi voksne har erfaring, er det ikke altid vores idéer om, hvordan tingene skal være, der er de rigtige.

Gider ikke firkantede voksne Søren Halkjær Toldbod har selv været ung i Præstø og syntes ikke, at det var nemt. Han var hiphop'er men fattede også interesse for elektronisk musik, hvilket ikke var foreneligt - og da slet ikke med »brian'erne«, som han kalder dem, der fandt et fællesskab omkring biler, høj musik og attitude.

- Som ung hang jeg ud med en nynazist og en fra Libanon. Der er forskel på mennesker, men i en lille by som Præstø er vi tvunget til at være sammen. Det betød, at jeg havde en stejl læringskurve i mine unge år, fortæller Søren Halkjær Toldbod.

For ham ligger det i skatekulturen, at man er et hold, der passer på hinanden. Man mødes og battler med de evner, man har, og går hvert til sit igen. Men derfor kan skaterne, hiphop'erne og brian'erne stadig have meget til fælles - for eksempel at de kan lide mors frikadeller, at bade ved stranden og spise en is. Det behøver ikke at være sort-hvidt, siger Søren Halkjær Toldbod.

- Jeg synes, at der er meget, der kører godt for de unge i Præstø. De har foreningerne, sammenholdet, stranden og muligheden for at tage til andre byer. Men der mangler noget, fastslår han.

Fortidens fejl I hans ungdom spillede man rullehockey på villavejene, og så fik ungdomsklubben med nød og næppe lov til at etablere en rampe et afsides sted bag hallen. Det var en fejl. At gemme de unge væk er at opfordre til rygning og druk i smug samt det, der er værre.

- Det handler om at give de unge mulighed for at udfolde sig, uden at de skal opleve, at de er i vejen, larmer, og er et problem til gene for andre. Hjørnet ved biblioteket er ideelt, fordi det ligger åbent, synligt fra flere sider og ikke har fordækte steder, hvor der kan foregå ting i skjul, siger Søren Halkjær Toldbod.

- Den første lørdag lavede vi et tegnehjørne, hvor der var en ung fyr, der tegnede en skaterpark med et skilt til en nærliggende fiskesø, fordi han fisker meget med sin far. Det bliver interessant, hvis de unge føler, at der bliver lyttet til deres idéer. Vi skal tage udgangspunkt i deres behov.

Mellemrum Han mener, at Præstø har nået et lavpunkt, når det gælder subkulturelle og urbane tilbud. Præstø bliver aldrig en metropol, men det betyder ikke, at de unge ikke kigger ud i verden og bliver optaget af strømninger.

Ikke alle unge passer ind i det etablerede foreningsliv, ungdomsskolen eller i en klub med faste åbningstider. De flygter, hvis det bliver for institutionaliseret.

Derfor skal de voksne i Præstø Skate Community ikke være pædagoger eller institutionsmedarbejdere. I stedet skal de være voksne, der har det sjovt og går og roder med nogle ting. Det inspirerer de unge.

- De unge har brug for mellemrum. Det kan være dér, hvor de transporterer sig fra A til B, eller i mellemrummet fra skolen slutter, til klubben åbner. Men det handler også om mentale mellemrum - for eksempel i udskolingen, hvor de begynder at blive lidt mere selvstændige, forklarer Søren Halkjær Toldbod.

- I en skaterpark skal du ikke melde dig ind, og du skal ikke købe billet men kan bare komme og have det sjovt, når det passer dig. Når vi voksne er der, vil vi selvfølgelig gøre en dyd ud af at få ungerne til at være med til at tegne, bygge og udvikle. Men ellers ligger det i skatekulturen, at vi bare er venner, deler og hjælper hinanden, siger Søren Halkjær Toldbod.