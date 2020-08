Der er i forvejen utilfredshed med, at rabatterne kun slås to gange om året. Fremover risikerer det at blive en gang om året. Det er ifølge forvaltningen godt for biodiversiteten. Foto: Lars Christensen

Skal rabatter kun slås en gang om året?

Vordingborg - 20. august 2020 kl. 14:49 Af AF Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sjældent meget ros at hente til den kommunale græsslåning, der ofte efterlader meterhøjt græs og ukrudt rundt om i Vordingborg Kommune. Kritikken var stor, da man for nogle år siden skar ned, så græsset i rabatterne kun slås to gange om året - forår og efterår.

Nu kan det ende med, at græsset skal slås endnu sjældnere end det.

Hos Trafik og Ejendomme foreslår man at spare 300.000 kroner årligt ved kun at slå græsset i rabatterne om efteråret. Det er dog ikke kun en besparelse, lyder meldingen fra kommunen.

»Trafik og Ejendomme ønsker en større biodiversitet i det åbne land uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden«, lyder det i spareforslaget.

»Slåning af kommunens rabatter i foråret sker i en periode hvor græsser og urter blomstrer, og der er en stor aktivitet hos insekter og dyr. Slåningen af floraen på dette tidspunkt vil alt andet lige reducere biodiversiteten«, tilføjes det.

Hos Vordingborg Kommune er man godt klar over, at de færre græsslåninger vil give problemer med udsyn for bilister ved vejkryds, og at det kan ende med at byskilte bliver skjult i det høje græs.

- For at imødekomme behovet for en sikker afvikling af trafikken på kommunens veje hele året, oprettes en områdevejmandsfunktion, som løbende skal sikre oversigtsforhold, synlighed af skilte og færdselstavler, belysning, afvandingsforhold med mere, lyder det i forslaget.