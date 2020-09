Jan Ambirk er ked af, at Vordingborg Skakklub er fortid. Til gengæld glæder han sig over, at brætspillerne glider ind i Ældre Sagen. Foto: J.C. Borre Larsen

Skakklub drejer nøglen: Ingen vil spille skak

Vordingborg - 07. september 2020 Af J.C. Borre Larsen

Vordingborg Skakklub er væltet af brættet. På sidste uges generalforsamling besluttede medlemmerne at nedlægge klubben. Der er simpelthen for få, der spiller skak.

- Vi er seks medlemmer, og det var de seks, som var med til generalforsamlingen, fortæller Jan Ambirk, der i knap 40 år har flyttet med brikkerne i Vordingborg Skakklub.

Han er ked af, at Vordingborg Skakklub lukker.

- Det er en klub med stolte traditioner, fortæller Jan Ambirk.

Vordingborg Skakklub blev stiftet i efteråret 1908. Gennem årene opnåede flere af medlemmerne at blive navne i skakkredse, ligesom man en overgang spillede i 2. division. Da klubben havde flest medlemmer betalte op mod 60 kontingent. Men i de senere har det både knebet med at få nye medlemmer samt at holde fast i de eksisterende.

- Vi har et støvet image som gamle sure mænd, der ryger cigarer. Det er svært at ryste af sig, siger Jan Ambirk og fortsætter:

- Selvom man siger, at skak er godt for indlæringen, så har vi ikke formået at sælge den historie.

Bedre forhold Det er dog ikke helt slut med at spille skak i Vordingborg.

De få resterende medlemmer i den nu forhenværende Vordingborg Skakklub er alle medlem af Ældre Sagen, hvor skak fremover vil optræde under »Kort og brætspilsaktiviteter« som en del af organisationens tilbud.

- Vi kan stadig mødes til skak og hyggesnak. Og så kan vi undervise andre medlemmer, siger Jan Ambirk, som også glæder sig over de gode forhold på Kirketorvet.

Vordingborg Skakklub har gennem årene spillet på flere adresser i byen, senest på Iselinge-skolen.

- Der skulle vi være ude på et bestemt tidspunkt. I Ældre Sagen har vi fået en nøgle og kan selv bestemme, siger Jan Ambirk.

Det går den forkerte vej Som en del af opløsningen har Vordingborg Skakklub meldt sig ud af Dansk Skak Union.

Her kender man alt til,at mindre klubber drejer nøglen.

- Der smutter nogle en gang imellem som Vordingborg, hvor medlemsantallet er nået så langt ned, at man har svært ved at opbygge en organisation, der gør at klubben kan eksistere, siger Poul Jacobsen, der er formand for Dansk Skak Unions forretningsudvalg.

Dansk Skak Union havde ifølge formanden i 1980erne 10.000 medlemmer. Dengang sørgede blandt andre den danske stormester Bent Larsen og den internationale russiske stjerne Garri Kasparov for masser af presseomtale. I dag er medlemstallet nede på 3900.

- Dengang var der ikke internet og knap så meget spændende i fjernsynet, siger Poul Jacobsen, der også peger på ændrede roller i familiemønstret.

- Før i tiden kunne en mand godt rive en aften eller to om ugen ud af kalenderen til skak. Det ville være utænkeligt, at en nybagt far gjorde det i dag.