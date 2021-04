Når man står i kø ved testcentret kan man fristes til at tro, at hjælpen er lige ved hånden, men faktisk skal man ud på en længere løbetur for at finde en hjertestarter. Foto: Lars Christensen

Skab til hjertestarter står tomt ved testcenter

Hver dag går flere hundrede personer ind gennem dørene til testcentret i Iselingehallen i Vordingborg. For mange af dem kan det være en tryghed at vide, at der lige ved siden af indgangen hænger et hjerterstarterskab, der signalerer, at hjælpen er lige inden for rækkevidde, hvis nogen skulle falde om med hjertestop, mens de står og venter i køen.