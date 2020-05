Sjællandske Medier køber ugeavis i Vordingborg

-Ved at slå de to titler sammen forventer vi at opnå en sund og styrket økonomi, Sydsjællands Tidendes direktør, Jakob

-Vi overtager en særdeles stærkt forankret ugeavis, og vi glæder os til at samle kræfterne i området, så vi kan fortsætte med at lave stærkt og relevant indhold og være et stærkt annoncemedie for de lokale annoncører, siger Sjællandske Mediers administrerende direktør, Jens Nicolaisen, og fortsætter:

Sydsjællands Tidendes medarbejdere flytter til Sjællandske Mediers bygning i Vordingborg, hvor Ugebladet Sydsjælland hidtil har haft til huse, og hvor også dagbladet Sjællandske har redaktion. Planen er at lukke Ugebladet Sydsjælland, der i næste uge udkommer for sidste gang.

Schomann.Centraltrykkeriet Vordingborg A/S, glæder sig over, at det er lykkedes at finde den rette køber til ugeavisen, som familien har drevet i tre generationer.

-Det glæder mig, at det er lykkedes at lande en aftale, der sikrer, at Sydsjællands Tidende igen er på gaden, siger direktør Jacob Schomann, der overtog den daglige ledelse af Sydsjællands Tidende, da hans bror, avisens mangeårige direktør, Thomas Schomann døde i februar.

- Vi har på baggrund af de seneste års udvikling på annoncemarkedet og behovet for yderligere digital tilstedeværelse vurderet, at tidspunktet er kommet, hvor Sydsjællands Tidende har gavn af at være en del af en større familie,” fortsætter Jacob Schomann.

Sydsjællands Tidende vil som tidligere lande i postkasserne onsdag eller torsdag.

Dog må mønboerne fremover undvære avisen, da Ugebladet for Møn nu er eneste ugeavis der. Annoncører, der ønsker at nå ud til alle Vordingborg Kommunes borgere, vil derfor få tilbudt en særlig annoncepakke, der sikrer, at annoncerne kommer med i både Sydsjællands Tidende og Ugebladet for Møn.

Red.