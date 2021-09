Se billedserie Lundby Station blev spærret af, og der blev indsat togbusser efter skudepisoden. Foto: Pressefotos.dk

Sindssyg franskmand skudt af politiet på station og udvist

Vordingborg - 08. september 2021 kl. 20:04 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

En 42-årig franskmand mistede i begyndelsen af året forældreretten til sin otte-årige datter, som bor i USA med sin mor.

Det angiver han selv som hovedårsagen til den psykose, som han oparbejdede som optakt til en række af voldsomme begivenheder, der udspandt sig først i Næstved og siden på Lundby Station.

17. februar kl. 23 befinder han sig hos sin daværende kæreste. Han synes, han hører stemmer fra lejligheden ovenpå og tror, at parret er ved at mishandle hinanden. Han bevæbner sig derfor med en 14 cm lang køkkenkniv for at beskytte sig selv og sin kæreste.

Kæresten derimod fortalte i Retten i Nykøbing Falster, at hun følte sig truet af manden, som han stod der med kniven, først i lodret stilling og siden henimod hende.

Tre menneskehoveder

Hun blev meget bange og flygtede og tilkaldte politiet, men i mellemtiden havde manden (vi kan kalde ham A) forladt lejligheden på cykel. Den blev fundet på stationen i Næstved.

Franskmand kan gå fri En enig domsmandsret dømte den 42-årige franskmand til ambulant behandling uden længste tid og udvisning med indrejseforbud i seks år.

Efter dommen bad anklager Iben Grønbæk om, at manden efter hjemrejseloven skulle direkte tilbage til psykiatrisk Afdeling, indtil han kan udvises til Frankrig, og sådan blev det. Efter domsafsigelsen blev han fragtet tilbage til det psykiatriske hospital i Slagelse, hvor han har tilbragt de sidste måneder i terapi, siden han kom ud fra den afdeling, der behandlede hans sårskader.

Dommen betyder i praksis, at i det øjeblik, han forlader flyveren i lufthavnen i Paris, er han en fri mand. Den psykiatriske behandling gælder nemlig kun i Danmark. Men rejser han tilbage til Danmark efter de seks år uden at have været i behandling, skal han i behandling her.

Der var også erstatningskrav fra flere af de involverede. Den kvindelige togfører fik tilkendt 24.725 kr. i erstatning plus 5.013 kr. i godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste under sygdom. Lokoføreren får 2.365 kr. og den anden togfører 17. 415 kr. Endelig får den ene af betjentene 16.340 kr.

Og så måske alligevel ikke. Forsvarer Julie Stage tog nemlig forbehold for erstatningerne, og skal de udløses, kræver det sandsynligvis en civil sag.

Den skræmte kvinde fik fat i en togfører, som tog affære, men da toget i mellemtiden - nu var det blevet 18. februar kl. 1.30 - var standset på Lundby Station, blev også hun truet med køkkenkniven, som A stak frem mod ansigtet og halsen i en afstand af 20 cm.

Lokoføreren og endnu en togfører kom til, men det gik ikke bedre. A slog lokoføreren i ansigtet, så brillerne røg af, og han kastede en tom vandflaske efter togføreren, hvis id-kort han også rev til sig.

Peberspray

Politiet var blevet tilkaldt, allerede da togpassageren blev truet, og to patruljer kom til. Først kom en hundepatrulje, og siden to urobetjente, som efter eget udsagn er specialtrænet til at tage sig af farlige situationer. En af hver vidnede i Retten i Nykøbing Falster fredag.

En af urobetjentene fortalte, at det lykkedes hans makker at få A til at falde på knæ på gulvet i topkupéen. Han befalede A at vise sine hænder, men idet han viste den ene hånd, rejste han sig op med kniven i den anden. Betjenten ryger bagover, men når at få fat i sin peberspray og giver A et pift. Det får A til at tabe kniven, men hurtigt samler han den op igen. Nu står tre betjente og sprøjter løs på A med peberspray, men som urobetjenten forklarer i retten:

- Det virker som vand i ansigtet.

Skudt

Det gjorde det derimod ikke på de to betjente, der stod tættest på A i den smalle mellemgang, og den tredje betjent måtte hive dem ud for at bringe dem i sikkerhed. De tre betjente tumler ud på perronen, hvor den fjerde står. De stiller sig først i en halvbue, men en af dem går nogle meter længere hen ad perronen, hvor togpersonalet står.

Nu kommer også A ud, stadig med kniven i hånden. Betjentene føler sig truet, for som en af betjentene sagde i retten:

- Perronen er smal, og han kunne være over os på to-tre sekunder.

Alle fire betjente råber nu højt, at A skal slippe kniven. Men det gør han ikke og laver i stedet noget, der ligner dansetrin og begynder at bevæge sig mod højre. Betjentene har i mellemtiden afsikret deres pistoler, og den kvindelige betjent, der hele tiden har stået på perronen, affyrer varselsskud.

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Iben Grønbæk fik den 42-årige franskmand dømt

efter anklageskriftet og er godt tilfreds. Foto:

Claus Vilhelmsen



Det hjælper heller ikke, og A, der er hurtigere end betjentene, begynder at løbe hen mod enden af perronen, hvor også togpersonalet har søgt tilflugt.

Det får betjenten, der står hos togpersonalet til at skyde A først i armen og dernæst to gange i maveregionen.

Dermed slutter dramaet, men der bliver ikke kørt flere tog på strækningen den nat.

Forsvarer bestrider trusler

Franskmanden kom for Retten i Nykøbing Falster, og fredag fik dommeren og de to domsmænd oplæst mentalundersøgelsen og erklæringen fra Retspsykiatrisk Afdeling på Slagelse Sygehus. Da blev det klart for dem, at A havde været sindssyg hos kæresten i Næstved og også under de følgende begivenheder.

Det var anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Iben Grønbæk og A's forsvarer Julie Ingrid Stage ikke uenige om. Men Julie Stage ville alligevel have sin klient frifundet.

Franskmandens forsvarer Julie Stage mente ikke,

at hendes klient havde haft fortsæt til at true og

plæderede for frifindelse. Foto: Claus Vilhelmsen



- Anklagemyndigheden har ikke bevist, at (A) truede sin ekskæreste. Han holdt kniven lodret for at vise, at de var truet af overboerne. Han har har aldrig været truende over for (ekskæresten), og han var så syg, at han troede, at den parfume, som ekskæresten modtog med posten, var sendt fra hans ekskone for at forgifte (ekskæresten) og slå hende ihjel, plæderede forsvareren.

Ikke troværdig

Ingrid Stage mente heller ikke, at han havde forsøgt at true den kvindelige medpassager eller hevet huen af hende, ligesom han heller ikke havde fortsæt til at true den kvindelige togfører.

- Han holdt kniven i venstre hånd, men han er højrehåndet, sagde forsvareren under sin procedure.

Volden mod lokoføreren mente hun heller ikke lød troværdig.

- Jeg tror, at vidnerne er blevet påvirket af hændelserne, og det er ikke bevist, at lokoføreren er blevet slået. Han fik brillerne slået af og var lidt øm bagefter, men han har ikke været på skadestuen, uddybede Julie Stage.

Hun var også dybt utilfreds med politifolkenes aktion på perronen.

- Han har intet fortsæt til at overfalde politiet. Han vil bare væk. Han er dybt psykotisk og ser ikke rigtigt politifolkene på perronen, sagde forsvareren og forlangte frifindelse.