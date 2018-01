Se billedserie Silhuetten af siloen forsvinder snart fra Vordingborg skyline, som den har været en del af i 37 år. Siloen skal afløses af en ny silhuet, Siloetten, som kommer til at huse ejerligheder og kontorer, måske en biograf og et antal hotelværelser fordelt på 17 etager.

Siloen: 12.000 ton beton står for fald

Det første synlige tegn på, at Vordingborg kan få bygget et højhus i 17 etager, kom tirsdag op at hænge i 50 meters højde. Banneret fortæller, hvilke virksomheder, der samarbejder om »Siloetten,« som projektet er døbt.

Ophængningen af banneret skete i forlængelse af et byggemøde med repræsentanter for nogle af de entreprenører, der skal medvirke ved nedrivningen, samt Kiss Real Estate, som står bag projektet, der blev lanceret i 2016 og kan blive bygget på en allerede politisk godkendt lokalplan.

Sprængning snarest

Dennis Sommer, der som projektchef for Kiss Real Estate var med til tirsdagens byggemøde, kan ikke sætte dato på hverken nedrivning eller byggestart.

- Vi forventer at kunne sprænge siloen inden længe og derefter rydde grunden. BaneDanmark lejer et lille parkeringsareal foran siloen, og det giver dem mere ro til at bruge den plads, siger Dennis Sommer.

- I samarbejde med kommunen indkalder vi om kort tid beboerne i området til et borgermøde, det er vigtigt, at de får god information om tidsplanen og om, hvad der skal ske, siger Dennis Sommer.

Først til byggeplads

Siloen bliver sprængt i god tid inden planlagt byggestart, som endnu ikke er fastsat.

Sprængningen skal udføres af Kenneth Wegge, der er specialist på det område. AK Entreprenørservice skal stå for selve nedrivningen og oprydningen. De nederste cirka otte meter af siloen bliver ikke sprængt væk. I den højde er der et indvendigt betondæk med en tykkelse på cirka to meter, og det brydes ned maskinelt fra jorden, hvorefter også fundamentet kan fjernes.

Siloen og det firkantede trappetårn ved siden af den skønnes til at bestå af mod 12.000 ton beton, og i samarbejde med Vordingborg Kommune er der ved at blive lagt en plan for lokalt genbrug af betonen som muligt fyld ved nogle af de mange store anlægsopgaver, som er i gang eller skal i gang.