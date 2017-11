Aalborg Portlands gamle silo har i årevis skygget over bestræbelserne på at forvandle den gamle industrihavn til et attraktivt boligområde, men nu er siloens dage talte. Foto: Lars Christensen

Silo skal sprænges væk

36 år efter, at Aalborg Portland opførte den 53,5 meter høje silo på Vordingborg Sydhavn, er den markante bygning nu på vej til at forsvinde fra havnens og hele byens »skyline«.

Ejendomsselskabet Kiss Real Estate modtog mandag tilladelsen til at rive den markante bygning ned. Dermed ser det ud til snart at være slut med den sidste rest af det gamle industrihavn-miljø i Masnedsund.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor og længe ventet begivenhed den dag, at siloen falder på Sydhavnen. Jeg tror, at de fleste er enige i, at siloen ikke er Vordingborg bys kønneste vartegn, så det bliver et fantastisk løft af Sydhavnen og Vordingborg by, når vi kan sige farvel til den, fortæller borgmester Michael Seiding Larsen (V).