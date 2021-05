Mogens Frandsen, formand for Musikforeningen Cæcilia er glad for endelig at kunne invitere til koncerter igen. - Det er dejligt at være formand for en musikforening nu, siger han efter i den seneste sæson primært at have skullet forholde sig til aflysninger og flytninger af koncerter. Foto: Mille Holst

Ser frem til livekoncerter igen

Vordingborg - 14. maj 2021 Af Mille Holst

Det er igen blevet muligt at invitere til livekoncerter og det vækker glæde i Musikforeningen Cæcilia, der på lørdag inviterer til koncert på Møn og i øvrigt kan løfte sløret for den kommende sæsons program.

Der er stor glæde i bestyrelsen for Musikforeningen Cæcilia, for endelig kan foreningen invitere sine medlemmer på klassiske koncerter igen - live.

- Det er jo en fest nu at kunne komme i gang med kulturlivet og på vores område at skaffe nogle levende koncerter, lyder det fra en glad Mogens Frandsen, formand i Musikforeningen Cæcilia.

- Det har været frustrerende kun at beskæftige sig med aflysninger og flytninger, så det er så livsbekræftende at kunne se frem til koncerter og også at have et koncertprogram for næste år, som er mere eller mindre på plads.

Koncert på lørdag Lørdag 15. maj klokken 19 inviterer Musikforeningen Cæcilia på en koncert med Morten Kargaard Septet i Saftstationen i Damme på Møn.

- Det er et fantastisk sted. helt enestående, mener Mogens Frandsen, der ser frem til at afvikle musikforeningens første koncert på stedet.

Koncerten med Morten Kargaard Septet er en såkaldt crossover koncert der mixer jazz og klassisk musik, og netop denne type koncerter har musikforeningen valgt at have nogle stykker af i den kommende sæson.

- Der er også de traditionelle klassiske koncerter, men vi har fundet ud af, at vores publikum gerne vil udfordres lidt, siger Mogens Frandsen.

Han er derfor ikke bekymret for om folk har lyst til at komme til lørdagens koncert, men han er bekymret for, om folk er klar til at begive sig til koncerter igen. Det er ham derfor meget magtpåliggende at få fortalt, at musikforeningen sikrer at alle afstandskrav overholdes og hygiejnen er fuldstændig som den skal være.

Ekstra koncert i juni Fordi der har været så mange aflysninger i den indeværende sæson, har Musikforeningen Cæcilia nogle ekstra penge på kistebunden.

Foreningen har derfor valgt at bruge nogle af de uforbrugte midler på en ekstra koncert til juni. Aftalen med musikerne er lige ved at være på plads, men Mogens Frandsen vil ikke endnu røbe, hvem der kommer.

Kommende sæson Henover sommeren sender Musikforeningen sit nye sæsonprogram på gaden.

- Det er et blandet program - en kombination, vi glæder os til at sende ud, siger Mogens Frandsen, der også først åbner for billetsalget efter sommerferien.

Umiddelbart efter sommerferien kaster Musikforeningen Cæcilia sig ud i den nye sæsons program. Allerede 6. august er der nemlig planlagt opera på Slotstorvet. Koncerten er naturligvis afhængig af, hvordan coronarestriktionerne til den tid ser ud, men skulle man stille krav om fremvisning af coronapas eller andet, så har arrangørerne en Plan B i baglommen, så koncerten kan gennemføres.

Corona eller ej så har musikforeningen valgt at planlægge den kommende sæson som om alt er normalt igen.

- I mit hoved planlægger vi som om verden var normal, og så forholder vi os til tingene, hvis det viser sig, at det er den nok ikke alligevel, siger Mogens Frandsen, der dog er optimistisk. Langt de fleste af foreningens koncerter trækker små 60 tilskuere, så dem er han ikke nervøs for bliver svære at gennemføre. Det er de store koncerter, der kan løbe ind i problemer - det gælder operaen "Aida" den 27. oktober i DGI-huset, julekoncerten "Amazing Christmas i Stege kirke den 4. december og DR Pigekoret, der giver koncert i Vordingborg kirke 25. februar.

"Amazing Christmas" er endnu en crossover koncert, hvor tre sangerinder indenfor henholdsvis klassisk sang, soul og rock giver julekoncert sammen med en pianist.

- Sammen med DR Pigekoret er det en af de koncerter, hvor vi er på den, hvis der kommer meget strenge afstandskrav. Og det er os som arrangører, der hænger på udgiften, siger Mogens Frandsen, der dog sover roligt om natten alligevel. Musikforeningen har nemlig fået lov til at beholde de penge, som foreningen har fået i tilskud i indeværende sæson, men som ikke er blevet brugt fordi koncerterne har været aflyst.

Udover de allerede nævnte koncerter præsenterer Musikforeningen Cæcilia koncert i Kulturarkaden den 5. september med Bjørkøe, Søe, Kruse og Brendstrup og Carl Nielsen-Kvintetten den 3. oktober på Vordingborg Fri Fagskole. Den 31. oktober optræder Henschel Kvartetten på Saftstationen og den 20. november giver Thomas Peter Koppel og Lone Koppel et foredrag om livet i Koppelfamilien.

I 2022 giver Strygekvartetten Novo koncert på Saftstationen 6. februar og samme sted bliver der 20. marts en scenisk opførelse af Bachs Goldbergvariationer.

- Vi fylder gulvet med madrasser og puder. Så lægger man sig ned og kigger op i loftet, hvor der vil være balloner og belysning, og så spiller musikerne, fortæller Mogens Frandsen.

- For vores publikum bliver det meget alternativt, men jeg tror også, det vil appellere til rigtig mange.

29. marts opfører Den Jyske Opera "Greven af Luxembourg" og sæsonen slutter med en klezmerkoncert over Jobs Bog den 5. maj, hvor skuespiller Nis Bank-Mikkelsen fortæller og læser op fra Jobs Bog og et par musikere tilknyttet Middle East Peace Orchestra spiller klezmermusik.