Se billedserie Seks af medlemmerne fra det nuværende seniorråd. Fra venstre ses formand Peder Lundgaard, Preben Jensen, Judi Melani Leithoff, Tommy Torndal, Karin Broholm Arler og Flemming Tejmers. Kun de to sidstnævnte stiller op igen. Foto: Vordingborg Kommune

Seniorråd bruger 300.000 kroner på valg uden spænding

Vordingborg - 21. oktober 2021 kl. 19:06 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det vil være synd at sige, at der er stor spænding om udfaldet af seniorrådsvalget 16. november. Her skal der vælges ni medlemmer og en suppleant. Der er ti kandidater, der stiller op.

- Jeg havde ønsket, at der var 100 kandidater, siger Seniorrådets formand, Peder Lundgaard og tilføjer, at der egentlig var tre-fire kandidater mere, men de havde for få stillere.

Peder Lundgaard tror, at det lille kandidatfelt hænger sammen med manglende kendskab til seniorrådet, der er et lovpligtigt udvalg, der varetager ældres interesser.

- Vi har afholdt fire møder for at fortælle om os selv, hvor der kom kun fem-seks stykker til hvert møde, fortæller Peder Lundgaard.

Demokrati koster Tidligere har man kun kunnet brevstemme til seniorrådsvalg. Men i et forsøg på at få flere vælgere til at sætte krydset afvikler man denne gang seniorrådsvalget som et fremmødevalg på samme dato som kommunal- og regionsrådsvalget.

- Vi kunne se at andre kommuner har haft succes med at afholde fremmødevalg, begrunder Peder Lundgaard.

Det er dog ikke helt billigt at holde fremmødevalg. Seniorrådet har afsat 300.000 kroner, som primært skal gå til diæter til seniorrådets egne tre tilforordnede, som er der fra klokken 8-20 på hvert af de i alt 17 valgsteder. På spørgsmålet, om det ikke er ærgerligt at brænde så mange penge af, når nu der ikke er større interesse for at blive valgt, svarer formanden:

Kandidatliste Følgende stiller op til seniorrådsvalget 16. nov.

Barbara Abel, Vordingborg

Karin Broholm Arler, Stege

Anette Ferdinand, Præstø

Brita Berner Hansen, Stege

Flemming Bo Hansen, Præstø

Allan Huglstad, Vordingborg

Jørgen Karl Møller, Vordingborg

Mogens Olling, Kalvehave

Dora Annella Ora Olsen, Over Vindinge

Flemming Tejmers, Kalvehave

Der skal vælges ni kandidater til seniorrådet. Det er kun vælgere, som fylder 60 år eller er fyldt 60 på valgdagen, som kan stemme. Seniorrådet vælges for perioden 1. jan. 2022 - 31.12.2025. - Da beslutningen om et fremmødevalg blev taget, vidste vi ikke, om der ville stå 10, 20 eller 50 på kandidatlisten. Nu får vi det snævrest mulige valg, siger Peder Lundgaard og tilføjer:

- Demokrati koster penge.

Blandt de 10 kandidater er der kun tre gengangere fra det nuværende seniorråd. Det er Flemming Tejmers, Karine Arler og suppleant Anette Ferdinand. Peder Lundgaard hører til den store flok, der ikke tager en tørn til. Årsagen er sygdom i hjemmet.