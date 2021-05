Seniorboliger revet væk på en enkelt dag

Der er tale om rækkehuse med 34 almene familieboliger på hver sin side af Augustinervænget i hjørnet ved Rema 1000 på Ny Esbjergvej og Næstvedvej. Langt de fleste boligerne er treværelses, resten er to- og fireværelses. Det er blevet udlejet til de ansøgere, som har stået længst på venteliste, og som alle er over 50 år og uden hjemmeboende børn.

Jens Hartmann oplyser, at boligselskabets egne beboere havde fortrinsret. Det var dog kun to af de nye boliger, som blev udlejet til beboere i boligselskabet, resten var ansøgere udefra. Cirka halvdelen af de nye beboere kommer fra ejerboliger, mens de øvrige kommer fra leje- og andelsboliger. 20 af de nye beboere flytter internt i Vordingborg Kommune.

- Sammen med vores entreprenør (Vestergaard Nielsen A/S, red.) er vi i gang med at finde ud af, om vi i fællesskab kan bygge hver 20 boliger. Vi har sendt et bud til kommunen, siger Jens Hartmann.