Selv i en kørestol kan man danse

Nuancer af grå dominerede festsalen i Medborgerhuset Kirkeskoven, Vordingborg. De manglende farver i håret var dog ingen hindring for at sætte kulør på tilværelsen for de mange ældre, der tirsdag var mødt op til åbningen af årets Ældrefestival. De havde svært ved at sidde stille, da musikken gik i gang.

Fra start var der proppet i festsalen, og der var lavet ekstra brede gange mellem stolerækkerne for at sikre, at alle let kunne komme frem og tilbage. Gangene blev hyppigt brugt til at transportere de ældre til og fra dansegulvet.