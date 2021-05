At sørge for at restriktionerne, som følge af corona, bliver overholdt har lagt et ekstra pres på de ansattes skuldre. Derfor har Bibliotek og Borgerservice i Guldborgsund valgt at ansætte seks nye coronaguider. Foto: Cathrine Hasager

Seks flexjobbere bliver nye coronaguider

Vordingborg - 29. maj 2021 kl. 09:05 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Har du besøgt bibliotek & Borgerservice i Guldborgsund Kommune de seneste to uger, er du som det første blevet mødt af en såkaldt coronaguide, som skulle tjekke dit coronapas. Bibliotek & Borgerservice i Guldborgsund har nemlig ansat seks personer, som indtil den 31. juli vil hjælpe med at de besøgende holder de nye regler, der er i følge coronarestriktionerne.

- Vi har ansat seks nye medarbejdere i en periode, især for at have ekstra hjælp til overholdelse af coronareglerne, siger Charlotte Møller, leder af bibliotek & Borgerservicen i Guldborgsund Kommune. De seks nye coronaguider havde første arbejdsdag den 12. maj, og siden i fredags har arbejdsdagen set lidt anderledes ud for dem. De nyeste coronaregler betyder nemlig, at det ikke længere er nødvendigt, at coronaguider står i døren for at tjekke de besøgenes coronapas, inden de træder indenfor. Der bliver nu i stedet lavet stikprøver.

- Coronaguiderne står for at udføre stikprøverne, og så er de blevet oplært i, hvordan de kan guide borgerne med de mest udbredte spørgsmål, siger Charlotte Møller. En af de nye ansatte er Bettina Haack-Larsen. Hun har været ledig i seks måneder, inden hun så jobopslaget fra Bibliotek og Borgerservice i Guldborgsund.

- Jeg har primært stået i butik eller arbejdet på kontor, så det her er jo lidt en anden arbejdsgang, fortæller hun. Alligevel synes hun, at den nye stilling som coronaguider passer hende godt.

- Jeg synes, at det er rigtig hyggeligt, og jeg kan jo mærke, at der er behov for os, siger hun og tilføjer:

- Da jeg startede ud, var der ofte spørgsmål vedrørende coronpas, nu er det mere, hvorfor der ikke længere skal vises coronpas. Og så er der en del spørgsmål vedrørende tidsbestilling hos Borgerservice. Coronaguiderne skal nemlig udover at sørge for, at restriktionerne overholdes, også være behjælpelige med andre generelle spørgsmål som eksempelvis aflevering af bøger på biblioteket eller tidsbestilling til Borgerservice.

Ansættelse fastholdes Selvom coronarestriktionerne er blevet lempet fra fredag den 21. maj, vil coronaguiderne fortsætte arbejdet på biblioteket og Borgerservice i kommunen indtil den 31. juli som først planlagt.

- Jeg er meget tilfreds med deres indsats, fortæller Charlotte Møller, som har ansat seks spritnye coronaguider samt en intern medarbejder fra Jobcenteret. Ansættelsen giver nemlig det fastansatte personale mulighed for at fokusere på deres vante arbejdsopgaver samtidig med, at det giver de ledige flexjobbere mulighed for arbejde.

- Jeg ser det klart som en win-win situation, og jeg vil meget gerne samarbejde med Jobcenteret igen, hvis vi får behov for ekstra hænder, siger Charlotte Møller.