Norbert Susemihls Joyful Gumbo Jazzband skulle egentlig have optrådt i Tivoli sammen med en masse andre jazz-bands. I stedet blev det til en koncert i en port ved et regnvådt torv i Præstø. Her er det Norbert Susemihl på trompet, Chris Tanner på klarinet og vokal, Mads Søndergaard på klaver og Andreas Svendsen på trommer. Foto: Thomas Olsen

Se video og billeder: Jazzmusikere trodsede regnen og coronaen

For forbipasserende må det have set fjollet ud med kvartetten, der optrådte for de få tilskuere på torvet, der stædigt trodsede regnen. Men faktisk havde bandet langt flere tilskuere, end man kunne se med det blotte øje.

- Oprindeligt var det tanken, at det hele skulle have foregået inde i Tivoli. Det blev selvfølgelig aflyst på grund af corona, men så opfordrede JazzDanmark os til at arrangere koncerter rundt om i vores lokalområder, fortæller Norbert Susemihl, der selv er bosat ved Præstø.

- Det er en meget mærkelig fornemmelse. Man skal jo have publikums feedback under koncerten. Det er meget vigtigt for stemningen, forklarer trompetisten, der af samme grund var glad for, at få trods alt trodsede regnen og stoppede op på torvet for at lytte til dem.