Linda Ewald inviterer alle interesserede til en udstilling af ?sorgbinderi? i Vor Frue Kirke i Vordingborg, hvor Vordingborg Begravelsesforretning samtidig vil fortælle om blandt andet ?Min sidste vilje?. Foto: Henrik Ekberg

Se på smuk kistepynt og hør om "Min sidste vilje"

Vordingborg - 23. september 2021 kl. 12:50 Af Henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Mandag 27. september klokken 19 er der udstilling af forskellige former for kistepynt og anden sorgbinderi i Vor Frue Kirke i Vordingborg. Samtidig er der et oplæg om "Min sidste vilje" samt begravelsesopsparing.

Bag det lidt utraditionelle arrangement står Linda Ewald, der er ved at afslutte sin uddannelse til blomsterdekoratør hos Borgens Blomster i Algade.

Udstillingen af "sorgbinderi" er et fagprøve-event forud for den endelige fagprøve, som hun skal op til den 9. november.

Linda Ewald har til arrangementet i Vordingborg Kirke allieret sig med Vordingborg Begravelsesforretning, som vil fortælle om fordelene ved at udfylde folderen "Min Sidste Vilje" samt ved at lave en begravelses-opsparing.

Der er gratis adgang for alle interesserede til arrangementet, hvor Linda Ewald vil vise tre kistepynt, tre kranse, tre hjerter, tre urtepynt samt to store og to små buketter til blandt andet alterbordet. Alt sammen naturligvis noget, hun selv har skabt til begivenheden.

Af de 16 blomsterdekorationer, hun udstiller, peger Linda Ewald på urtepynt som en type dekoration, der er ukendt for mange. Derfor har hun også sammen med Borgens Blomster lavet en lille folder om denne type sorgbinderi. Desuden har hun fået produceret en lille bog om sorgbinderi, som kun er trykt i nogle få eksemplarer, fordi der er også en skriftlig opgave ved fagprøven.

Når Linda Ewald i november skal op til fagprøven til blomsterdekoratør, der foregår på Handelsfagskolen i Skåde ved Aarhus, skal hun lave det samme sorgbinderi, som udstilles i Vordingborg Kirke.

Mange andre blomsterdekoratør-elever vælger af gå til fagprøve i dekorationer, der hører til ved de mere lyse stunder i livet, som eksempelvis bryllup og konfirmation.

- Men begravelsen er også en del af livet. Den vej skal vi jo alle, lyder det fra Linda Ewald.

Hun fortæller samtidig, at man som blomsterbinder ofte har brug for at være særlig påpasselig med ordene og tage alle sine empatiske evner i brug, når det handler om samtalen med pårørende, der skal købe blomsterdekorationer til begravelser.

- Nogle pårørende bestiller blomsterne via bedemanden, men der er også en del, som ringer og bestiller hos os eller kommer ind i butikken.

Ofte har de pårørende iøvrigt en idé om afdødes yndlingsblomster eller foretrukne farver, der skal indgå i dekorationerne.

For Linda Ewald er det et drømmejob at være blomsterdekoratør.

Allerede som ung gik hun til blomsterbinderi.

Men 42-årige Linda Ewald kom først for fire år siden ind i branchen, da hun fik job hos Jessie Andersen i Borgens Blomster. Og for et par år siden blev hun voksenlærling og kunne dermed komme i gang med at få papir på sine evner som blomsterdekoratør.

Tidligere har hun arbejdet som køkkenassistent og pædagogmedhjælper.

Det var som pædagogmedhjælper, hun kom i kontakt med sin nuværende arbejdsgiver. Og Linda Ewald havde i begyndelsen fuldtidsjob som pædagogmedhjælper ved siden af nogle timer hos Borgens Blomster.

Hen ad vejen blev det til fuld tid i blomsterforretningen.

- Og det skifte fortryder jeg ikke. Det skulle jeg have gjort mange år før. Nu skal jeg aldrig væk, fastslår hun.