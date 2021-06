Se listen: Grundloven fejres med en lang række taler

Hele tre forskellige grundlovsmøder kan man tage rundt til på grundlovsdag. Arkivfoto: Lars Christensen

Vordingborg - 04. juni 2021 kl. 08:02 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Sidste år fik grundlovsdag 5. juni lov til at passere mere eller mindre ubemærket på grund af coronaen, men i år er den helt store grundlovsfejring kørt i stilling.

På havnen i Kalvehave er en lang række partiet gået sammen om et fælles grundlovsmøde. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet er fælles om mødet i Café Den Gule Stald fra klokken 12.30 til 15.30.

Første person på talerstolen bliver viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF) klokken 13. Derefter går socialdemokratiets folketingskandidat Brian Bressendorff på talerstolen klokken 13.30.

Klokken 14.00 følger Annabianca Cecillia Milter, der er kandidat for Alternativet til kommunalvalget.

14.30 går Mette Gerdøe Frederiksen fra Enhedslisten på talerstolen, og klokken 15 får man besøg af en særlig gæst i form af folketingsmedlem Zenia Stampe (R).

Venstre for sig

Det store tværpolitiske arrangement på Kalvehave Havn bliver langt fra det eneste grundlovsmøde. Både Venstre og Konservative har valgt at arrangere deres egne møder.

Venstre står klar i haven ved Rosenfeldt Gods fra klokken 11 til 13.30. Her er der to talere på programmet. Borgmesterkandidat Karina Fromberg og Linea Søgaard-Lidell, der er medlem af Europa Parlamentet.

Efter talerne er der mulighed for at møde kandidater for Venstre til både kommunal- og regionsvalget. Under mødet byder Venstre desuden på frokost fra pølsevognen.

Konservative i haven

Klokken 14 begynder Det Konservative Folkepartis grundlovsmøde, der finder sted i Møllebækhusets gamle have på Langebækgårdsvej 3 i Langebæk. Her vil der være taler fra det vikarierende folketingsmedlem Stine Pilt Olsen, nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Irvold samt borgmesterkandidat Jesper Adler. Partiet står for underholdningen, men på grund af coronaen skal man selv medbringe enten stol eller tæppe til at sidde på. I tilfælde af regn bliver arrangementet aflyst.

Møde i borgmesterens have

Socialdemokratiet nøjes ikke kun med at være til stede sammen med de andre partier på Kalvehave Havn. Partiet slår også dørene op til et grundlovsarrangement i borgmesterens egen have på Hjelmvej 5 på Møn.

Her vil der være musik og servering af kaffe og kage fra klokken 10. 10.30 holder borgmester Mikael Smed tale og 11.30 går folketingskandidat Brian Bressendorff på talerstolen. Klokken 12 er der fri mikrofon, musik og fællessang.