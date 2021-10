Se billedserie Guldgåsen på toppen af Gåsetårnet har fødselsdag torsdag. Foto: Lars Christensen

Se listen: Efterårshygge og fejring af guldgåsens fødselsdag

Vordingborg - 18. oktober 2021

Efterårsferien startede gråt og regnfuldt mandag, men det stoppede ikke børnefamilierne i at tage på opdagelse rundt om i kommunen.

Traditionen tro er efterårsferien spækket med aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

I Vordingborg har Bycentrum Vordingborg igen arrangeret en skattejagt rundt til byens butikker, men hvor det tidligere år har været troldehaler, som børnene har skullet finde, så er det i år guldmønter, der hænger gemt rundt om i gaden.

- Guldgåsen har fløjet rundt i byens butikker og gemt mønter i forbindelse med dens 150 års fødselsdag, lyder det fra Bycentrum.

For at finde guldmønterne, så skal man købe Guldgåsens guldkort. Guldkortet koster 50 kroner og kan købes hos Jonica i Algade 71B og i Bog & Idé, Algade 83B.

Hvis man finder alle guldmønterne, så kan man få en pose slik hos Stjerne Slik, man får en gratis børnebillet til Baby Boss 2 i Biografcaféen enten fredag eller lørdag, en familiebillet for 50 kroner til svømmehallen i DGI Huset og 50 procent på billetter til Geocenter Møns Klint.

Med Guldgåsens guldmønter læner Bycentrum sig op af Danmarks Borgcenters efterårsprogram. Her vil man nemlig torsdag 21. oktober fejre, at det er 150 år siden, at Guldgåsen blev sat op på toppen af det 36 meter høje Gåsetårn.

Festdag på borgen Den oprindelige guldgås blev sat op af Kong Valdemar Atterdag helt tilbage i 1367 som en hån mod de tyske hansestæder. Den guldgås, der sidder på toppen i dag, er dog ikke den samme, som Valdemar Atterdag satte på tårnet. Den oprindelige guldgås blev stjålet af den danske konge Erik af Pommern, da han stak af fra Danmark med statskassen under armen. Sagnet siger, at han tabte gåsen i havet, og at den stadig ligger der.

Den nuværende guldgås er næsten en meter på alle ledder og kanter. Den blev lavet i 1871, og 100 år senere blev den forgyldt med to kilo guld.

Torsdagens jubilæum vil blive fejret med gratis gåsebryst til de første 100 gæster. Desuden kommer Prins Jørgens Garde og spiller. Desuden kan man komme med på rundvisning i de gamle ruiner og høre borgens historier. Børnefamilier kan gå på skattejagt i et forsøg på at finde Kong Valdemar Atterdags skjulte skat, og man kan deltage i guldæg-konkurrence om et årskort til Museum Sydøstdanmark.

- Guldgåsen har fløjet rundt over de gamle slotsruiner og gemt sine æg alle vegne. På hvert æg er der påskrevne bogstaver, som til sammen danner et kodeord, der afslører, hvor skatten er gemt. En skat, som Kong Valdemar Atterdag begravede på borgen, da den var hans hjem, og som guldgåsen fra sine 36 meters højde endnu er den eneste, som har spottet, lyder fortællingen fra borgcentret.

Deltagerne, der gennemfører jagten, får del i skatten i form af en præmie. Man kan hente et skattekort i museumsbutikken.

Programmet for jubilæumsdagen starter klokken 10, hvor borgcentret åbner. Klokken 10.30 spiller garden gennem Algade med forventet ankomst ved Gåsetårnet klokken 10.55. Herefter er der taler med borgmester Mikael Smed (S) og Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark. Der serveres gratis gåsebryst efter talerne. Klokken 13.30 til 14.30 kan man komme med på en gratis rundvisning på borgterrænet.

Skeletter og fort Guldgåsens jubilæum er ikke den eneste efterårsferie-aktivitet på programmet. Tirsdag, onsdag og fredag er der klokken 11 til 12 kan gæster på borgcentret få en rundtur i udstillingen med skeletter fundet på borgen i Vordingborg. Det er museumsformidler Christian Nissen, der fører an i de dødes fortællinger.

Søndag 24. oktober klokken 14 til 15.30 står programmet på en særlig guidet rundtur på Masnedø Fort, hvor guide Michael Wiberg fortæller om fortets rolle i ikke bare 1. og 2. Verdenskrig - men også i forberedelserne til den aldrig kommende 3. Verdenskrig.

Prisen er 85 kroner for en almindelig billet, og der er 10 kroners rabat til medlemmer af Museumsforeningen Sydsjælland & Møn samt folk med årskort til Museum Sydøstdanmark.

Herunder har vi samlet en liste over de mange andre efterårsferie-aktiviteter, som man kan finde rundt om på Sydsjælland.

Efterår med Farmorhuset Der er kreative værksteder på programmet rundt om på kommunens biblioteker, når Farmorhuset igen i år tager rundt til bibliotekerne. I år er temaet “Alt mellem himmel og jord”, hvor man kan komme og slippe fantasien løs.De kreeative værksteder lægger vejen forbi Præstø Bibliotek tirsdag 19. oktober, Vordingborg Bibliotek onsdag 20. oktober og Møn Bibliotek torsdag 21. oktober.

Alle dage kan man vælge mellem værksteder fra 11.00-11.45 og 12.00-12.45. Aktiviteterne er gratis, men de kræver pladsbillet, der kan hentes på www.vb.detsker.dk.

Unge som gamle kan komme og lære om fiskeri, når Fishing Zealand arrangerer fiskeri i voldgraven ved Vordingborg Borgcenter. Foto: Foto: Henrik Larsen/FishingZealand

Efterårsferiefiskeri i voldgraven Lørdag 23. oktober inviterer Vordingborg Kommune, Fishing Zealand og Sportsfiskerforeningen Storstrømmen til fiskeri i Voldgraven ved Gåsetårnet. I voldgraven findes flere forskellige fiskearter. Der er blandt andet skaller, aborrer og karper. I tidsrummet mellem klokken 10 og 14 kan man kigge forbi og låne en fiskestang. Samtidig vil erfarne lystfiskere fra Sportsfiskerforeningen Storstrømmen stå klar til at hjælpe alle fremmødte.

– Vi medbringer alt nødvendigt fiskegrej, som skal bruges til at lokke voldgravens fisk frem, og lystfiskerne vil hjælpe dig med at rigge grejet til, agne krogene og lande fangsten. Så selv om du aldrig har prøvet at fiske tidligere, så er der oplagte muligheder for at fange din første fisk, netop denne dag, lyder det i invitationen.

Arrangementet er gratis og henvender sig særligt til børn og unge, men voksne er også velkomne. Mødested og fiskeri foregår ved voldgraven, overfor Tyttes Pølser på Havnevej.

Blå blink på torvet Onsdag 20. oktober fra klokken 12 til 17 gentager Bycentrum Vordingborg tidligere års store succes med besøg af brandbiler. Vordingborg Brandmandsforening står klar med stigelift, og man kan også forsøge at slukke en ildebrand med den store sprøjte.

Bogstavløb i gaden Forældreforeningen for Præstø Børnehus inviterer søndag 24. oktober klokken 9 til 12 til Halloween-arrangement i gården ved Støberihallerne i Præstø. Alle er velkommen – store som små. Og kommer man udklædt, gør det kun dagen endnu mere perfekt, lyder det fra forældreforeningen.

Der vil på dagen være et bogstavløb, og der vil ligeledes være mulighed for udskæring af græskar, fiskedam og andre aktiviteter i gården. Der vil også kunne købes godteposer og snacks i boden.

Avnø Naturcenter inviterer til lækker mad i bålhytten. Foto: Tania Lundberg Lykkegaard

Åben bålhus på Avnø Efterårsferien står i smagens tegn på Naturcenter Avnø, Flyvervej 40. Der er samlet frugt og urter, indfanget krabber og indkøbt græskar.

Tirsdag kreeres der uhyggelige græskarlygter med knive og store skeer til halloween. Intet går til spilde, så der laves suppe af indmaden og ristes græskarkerner over bålet. Der er græskar til børnene, så længe lager haves.

Om onsdagen bliver der lavet pandekager fra bunden. Der skal dog først graves bålsted, hugges brænde og tændes bål med primitive virkemidler. Der skal males mel, rystes smør og blandes dej.

Torsdag er det en tre retters menu, der er på programmet. Til forret er der suppe af krabber fra Avnø Fjord. Hovedretten er Avnøs flyvergryde med fugl og rodfrugter og desserten er bålkage med Avnøs frugt og bær med flødeskum.

Programmet er alle dagene fra klokken 11 til 14. Prisen er 30 kroner pr. voksen og 20 kroner pr. barn.

Labyrinter i mørke Kalvehave Labyrintpark har åbent i hele efterårsferien, og traditionen tro kan man opleve parkens labyrinter på en måde, som man ellers ikke normalt har mulighed for. Tirsdag, onsdag, torsdag er er det nemlig muligt at fare vild i labyrinterne i mørke, når parken holder åbent helt frem til klokken 22. De andre dage i ferien har parken åbent som normalt fra klokken 10 til 17.

Halloweentur i mørket Den yderst populære halloweentur rundt i Præstø er tilbage i år. Onsdag 20. oktober fra klokken 18 kan man komme med på en uhyggelig tur gennem det mørke Præstø. Billetterne til de første afgange er allerede revet væk, men man kan være heldig at få biletterne til nogen af de sene ture. Man kan kun deltage, hvis man har købt billet i forvejen. Billetterne til 20 kroner stykket kan findes på www.billetsalg.dk.

Løbet starter på Antonitterstien ved Nysøvejen bagved Remissen. Herfra sendes deltagere afsted i hold af cirka 10 personer i tidsrummet fra klokken 18. Sidste hold sendes afsted klokken 22.30.

– Vi er nødt til at understrege, at det er uhyggeligt. Børn skal være sammen med en voksen for at få lov at begive sig gennem turens poster, lyder det fra arrangørerne.

Den samlede tur varer cirka 45 minutter.

Skær græskarlygter Rundt omkring i Vordingborg Kommune kan man prøve kræfter med at skære uhyggelige græskarlygter. I Vordingborg står både Kids Coolshop, Algade 76, og Stjerne Slik, Algade 69, klar med græskar, som man kan skære ud.

Iskutteren på havnen i Præstø har fået leveret 100 græskar af Peter Ole Sørensen og familie fra Pluk Selv Blomster Præstø-Skibinge. De er 9. generation fra slægsgården Marendalshøj og har dyrket græskarrene på egne marker lige udenfor Præstø.

Tirsdag og onsdag fra klokken 10 til 15 kan man komme forbi Iskutteren og lave græskarlygterne. Tanken er, at de mange græskar skal lyse op onsdag aften i forbindelse med halloween-løbet rundt i Præstø By. Ishuset har desuden længe åbent om onsdagen, så man kan servere blandt andet varm kaffe og pandekager til de mange besøgende til Halloweenløbet.

Alle der skærer et græskar belønnes med en gratis is, som tak for hjælpen.