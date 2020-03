Beskyttelsesdragter, handsker og god hygiejne. Myndighederne gør meget for at inddæmme Corona-smitten. Nu får virussen også betydning for en række lokale arrangementer. Foto: Tine Fasmer

Se listen: Corona-frygten rammer Sydsjælland

Vordingborg - 10. marts 2020 kl. 20:14 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frygten for at sprede den farlige CoVid-19-virus, også kendt som Corona-virussen, har ført til en række aflyste foredrag og koncerter og har fået en række uddannelsesinstitutioner og virksomheder til at sætte særlige foranstaltninegr i værk.

Herunder samler vi en liste med de forskellige konsekvenser, som Corona-virussen har haft rundt om i Vordingborg Kommune.

Studieture aflyst På Vordingborg Gymnasium og HF har man tirsdag aften måtte hente to klasser hjem fra studieture til Rom. ZBC i Vordingborg har droppet flere planlagte studieture til Rom og hos Professionshøjskolen Absalon har man droppet alle studierejser uanset destination.

Koncert aflyst Dario Campeotto og Anne Karin Broberg skulle have givet koncert på KulturArkaden søndag 15. marts, men den koncert er nu blevet aflyst på grund af Corona-virussen. Dansk Solist Forbund lover, at koncerten gennemføres til efteråret.

Åbent hus på kasernen aflyst På lørdag, 14. marts, var der lagt op til, at børn og voksne kunne gå på opdagelse på Vordingborg Kaserne, hvor de værnepligtige fra 4. Nationale Støttebataljon havde budt indenfor til åbent hus.

Men nu er åbent hus-arrangementet droppet på grund af Corona-virussen. Chefen for 4. Nationale Støttebataljon, oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer, har truffet beslutningen om at aflyse arrangementet.

Han ser ingen grund til at skulle udsætte hverken de pårørende eller soldaterne for unødig smitterisiko.

Der er ikke aktuelt planer for at afholde arrangementet på et senere tidspunkt. Kasernen afholder traditionen tro et endnu større åbent hus-arrangement til september.

Spillested spiller videre På spillestedet Stars i Vordingborg skrider man ikke til aflysninger af koncerter på grund af den frygtede Corona-virus.

- Vi følger Sundhedsstyrelsens anvisninger, siger spillestedschef Simon Sandfeld med henvisning til opfordringen om at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 mennesker.

- Vi har plads til 450 mennesker, siger Simon Sandfeld.

I weekenden var mange musikfans samlet på Stars for at høre Carl Emil om fredagen og bandet »Ude Af Kontrol« om lørdagen, som henvender sig til et ungt publikum.

Vi havde mange forældre som ringede, men indtil videre følger vi myndighedernes indstilling, fastslår Simon Sandfeld.

Aflyst foredrag om selvmord PsykInfo Region Sjælland har været nødt til at aflyse foredraget »Selvmord og selvmordstanker«, der skulle være afholdt mandag 16. marts på Vordingborg Bibliotek. For at undgå, at sundhedsprofessionelle bliver smittet eller karantæneramt af Corona-virus, så må psykiatriens medarbejdere ikke deltage i eller gennemføre eksterne arrangementer. Derfor aflyses alle PsykInfos arrangementer frem til maj måned, oplyses det.

Kirke dropper Storm P-foredrag I Udby Ørslev Kirker har man aflyst et foredrag om Storm P ved Kristian Østergaard, der skulle have fundet sted onsdag 11. marts klokken 14.30.

Slut med kantine-buffeten Hos Professionshøjskolen Absalon følger man Corona-situationen meget tæt og har taget en række foranstaltninger.

- For eksempel vil vores kantine-buffet fra og med onsdag blive erstattet af portionsanretninger for at eliminere smittekilder, forklarer campusansvarlig Stina Løvgreen Møllenbach.

Listen vil løbende blive opdateret. Skriv til vordingborg.red@sn.dk, hvis der er et arrangement i Vordingborg Kommune, der bliver aflyst på grund af Corona-virussen.