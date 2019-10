Se billedserie Halloween-løbet i Præstø er blevet en fast tradition. Her er det et hold sidste år, der bliver sendt ud på turen med en skrækhistorie.

Send til din ven. X Artiklen: Se listen: 16 oplevelser i efterårsferien på Sydsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se listen: 16 oplevelser i efterårsferien på Sydsjælland

Vordingborg - 10. oktober 2019 kl. 14:37 Af Nina Lise og Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolernes efterårsferie står for døren, og det betyder aktiviteter for børn og barnlige sjæle rundt om på Sydsjælland.

- I Bycentrum Vordingborg skruer vi ekstra meget op for aktiviteterne i handelsgaden i efterårsferien. Som noget nyt har vi en Magisk Skole i Harry Potters Univers, og så gentager vi sidste års succes, Horror Run, fortæller Sacha Keller, citymanager i Vordingborg.

- Sidste år introducerede vi oplevelsesløbet, og det blev hurtigt populært. Derfor gentager vi det i år, forklarer hun.

Det er ikke kun i Vordingborg, at det bliver uhyggeligt. I Præstø har man også gjort klar til et skræmmende Halloween-løb rundt i byens gader. Det har tidligere år trukket flere hundrede deltagere til.

Efterårsferien markeres en lang række steder i Vordingborg Kommune, og herunder kan du læse en liste med de mange tilbud.

1. Troldejagt Hver dag i efterårsferien er der troldejagt i Algade i Vordingborg, hvor børnene skal rundt i 31 butikker for at tælle troldehaler og samle lækkerier. Deltagelse koster 50 kroner inklusiv biografbillet til »Gooseboy«, rabatbillet til Vandhuset samt halv pris på entréen til Geocenter Møns Klint resten af året. Billetter købes hos Jonica samt Bog & Idé i Vordingborg.

2. Blå blink Onsdag 16. oktober er der »Blå Blink« på Slotstorvet med fem udrykningskøretøjer fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning samt to betjente og en politibil. Falck lægger vejen forbi med en ambulance. Dog vil den være i drift, så bliver der brug for den, rykker den ud.

3. Hogwarts og horror Torsdag 17. oktober fra klokken 11 til 15 står i Harry Potters tegn med Hogwarts Skole for heksekunster og troldmandsskab. Hogwartsekspressen kører gennem Algade, så man kan hoppe på, når man skal fra ét skoleværksted til et andet. For at blive ægte magikere skal eleverne lave deres egen tryllestav, lave trylle-eliksirer og trylleformularer, lære om magiske væsner og undervises i kamptræning af to duelmestre, Evnerne skal bruges, når dødsgardisterne indtager Algade. Også her koster billetter 50 kroner og købes fra mandag klokken 11 hos Jonica samt Bog & Idé i Vordingborg.

4. Uhyggelig byvandring Torsdag aften 17. oktober venter en uhyggelig byvandring, hvor Dorthe Wille-Jørgensen fortæller om alle de grusomheder, der har fundet sted nær bymidten i tidernes morgen. Mord, overfald, ulykker og gengangere, sande historier, rygter og ren fantasi om godtfolk, konger, unge og gamle gennem tiderne venter i mørket.

Deltagerne mødes klokken 20 på Slotstorvet. Deltagelse koster 50 kroner, og tilmelding sker via www.bycentrum.com med betaling på Mobilepay 63530. Der er et begrænset antal pladser.

5. Zombier i gaden Fredag 18. oktober fra klokken 14 til 16 omdanner en farlig og ukendt virus mennesker til sultne zombier i Algade.

Deltagerne får tre liv og skal løbe fra Algade 41B til Slotstorvet og og tilbage igen. Undervejs er der tre safezones, hvor løberne kan trække vejret. Desuden vil to håndfulde gode soldater assistere løberne.

Deltagelse koster 20 kroner for tre liv, billetsalget starter et kvarter før start på selve dagen for løbet.

6. Efterårsfiskeri i voldgraven ved Gåsetårnet Fredag 18. oktober inviterer Fishing Zealand og Sportsfiskerforeningen Storstrømmen til fiskeri i Voldgraven ved Gåsetårnet i Vordingborg mellem klokken 10 og 14. I voldgraven gælder det særligt fiskeriet efter skaller og andre fredfisk. Man kan låne fiskeudstyr, hvis man ikke selv har noget. Arrangementet er gratis for alle. Tilmelding sker på mail til knud@moenguide.dk

7. Øens dyr Mini-zoo'en Øens Dyr på Masnedø slog dørene op i efterårsferien sidste år. Et års-fødselsdagen fejres fra søndag 13. oktober til søndag 20. oktober, hvor der hver dag er åbent fra klokken 9.30 til 14. Her vil man blandt andet kunne grave guld, lege i halmballer, lave popcorn over bål og bage snobrød.

Stedet var oprindeligt tænkt som et aktivitetstilbud til sårbare unge og voksne, men der kom så mange positive reaktioner, at man valgte at indføre faste ugentlige åbningsdage.

Øens Dyr huser cirka 30 forskellige dyrearter i parken og i terrariet fra høns, marsvin og heste til slanger og skildpadder. Flere af dyrene er doneret af deres tidligere ejere, mens andre er sponseret af private virksomheder. Blandt de seneste indflyttere er en uglefamilie, en kamæleon og to agoutier.

Adressen er Viaduktvej 9, Masnedø. De normale åbningstider er onsdag og søndag fra kokken 9.30 til 13.

Avnø Naturcenter byder på en række efterårsaktiviteter. Pressefoto



8. Åbent bålhus på Avnø Naturcenter Naturcentret byder på efterårsferie-aktiviteter fra tirsdag 15. til torsdag 16. oktober - hver dag fra klokken 11 til 15.

Tirsdag skal der skæres græskarlygter, hvor indmaden koges til suppe og kernerne ristes over bålet.

Onsdag skal der graves bålsteder, hugges brænde og tændes op med primitive remedier. Melet skal males og smørret rystes, inden pandekagerne kan serveres. Der bliver også mulighed for at gå til kysten, sætte ruse ud og stryge rejer til festmiddagen torsdag.

Torsdag står menuen på Bisque af rejer og krabber fra Avnø Fjord til forret, Avnø-raougot baseret på vildtkød og rodfrugter til hovedret samt kage i bålgryde med æbler og flødeskum til dessert. Husk dog også mad og drikke hjemmefra, da der kun er tale om smagsprøver.

Deltagelse koster 30 kroner pr. voksen og 20 kroner pr. barn.

- Betal for en dag og vær med alle tre, lyder opfordringen.

Der tages kun imod kontanter, og børn kan kun deltage ifølge ansvarlig voksen. Adressen er Flyvervej 40, Avnø. Aktiviteterne gennemføres uanset vejret, så husk fornuftig påklædning.

Anette Christensen og barnebarnet Malikka sminket til zombier i 2018. Foto: J.C. Borre Larsen



9. Halloween-løb i Præstø Det er blevet en årlig tradition med et halloween-løb i Præstøs gader og stræder. I år har arrangørerne fundet inspiration i den nordiske mytologi. Loke har angiveligt åbnet porten til Helheim og befriet sin datter Hel. Deres mål er ragnarok og Jordens endeligt.

Deltagerne mødes ved Antonitterstien ved Nysøvejen fra klokken 18, hvorfra de sendes afsted i hold af 10 personer med cirka tre minutters mellemrum. Turen tager cirka en halv time. Husk fornuftig påklædning inklusiv gummistøvler.

- Da vi kun kan sende ét hold afsted af gangen, må man være indstillet på, at der kan være ventetid. Man kan også vælge at dukke op senere end klokken 18, da vi sender hold afsted helt frem til klokken 20, lyder det fra arrangørerne.

Turen ender ved Pakhus8 på Præstø Havn, hvor der til børnene vil blive skænket en mixtur af noget rensende, der befrier for Hels onde indflydelse og beskytter mod ragnarok.

10. Mal hobbithuse på biblioteket De kreative evner får frit spil, når bibliotekerne inviterer til kreative værksteder i efterårsferien.

På Vordingborg Bibliotek kan man mandag 14. oktober fra klokken 13 til 15 lave »Rulling« af paprør og pynteting.

Farmorhuset besøger biblioteket i Præstø tirsdag 15. oktober og biblioteket i Vordingborg torsdag 17. oktober - begge dage fra klokken 13 til 15. Her skal der males hobbithuse på sten. Farmorhuset medbringer sten, farver, pensler og gode idéer. Man må også gerne selv tage sten med. Deltagelse er gratis. De mindste børn skal være ifølge med en voksen.

11. Efterårsferie på borgen Der venter nye oplevelser hver dag, når Danmarks Borgcenter fra 14. til 18. oktober inviterer til »Efterårsferie på Borgen«.

Mandag fra klokken 11 til 14 er der snitteværksted, hvor man kan snitte sin egen smørkniv. Tirsdag fra klokken 11 til 14 er der pandekage- og snobrødsbagning over bål. Onsdag klokken 13 er der falkoneropvisning. Torsdag fra klokken 11 til 14 kan man bygge sin egen drage. Og fredag fra klokken 11 til 13 er der oplæsning i Gåsetårnet om de tre Valdemarer fra Sigurd Barretts »Kongerækken«.

Desuden kan børnene hver dag fra mandag til fredag løse mysteriet om Dronning Bengerds stjålne smykke, »Nordens Guld«. Opklaringen fører børnene rundt i udstillingen, Gåsetårnet og på ruinerne. I Børnenes Borgcenter bliver der skruet op for kreativiteten, når børnene sammen med deres forældre kan tegne, knytte armbånd og male på sten.

Fra mandag til søndag står skuespillerne fra Cantabile2 klar til at introducere middelalderens magtspil, iPad-guiden, iPad-spillet samt udstillingen på borgcentret.

Alle aktiviteter er inkluderet i entréprisen til museet, som er 75 kroner pr. barn og 125 kroner pr. voksen. Der gives 50 procent rabat på entré senere på ugen mod fremvisning af kvittering.

12. Farmor får besøg af Pippi Der er åbent i Farmorhuset i Vordingborg fra mandag 14. oktober til torsdag 17. oktober - hver dag fra klokken 10 til 16.

Her vil der dagligt være spøgelseshus i to etager, værksteder og café. Tirsdag fra klokken 11 til 11.30 er der desuden troldeteater, og torsdag fra klokken 11 til 13 kan man være med, når Pippi og Annika besøger Farmor. Billetter købes i Farmorhuset. Børnefamilier, der ikke har så meget at rutte med, får gratis adgang.

13. Find ro med Mandalas Fra mandag 14. til fredag 18. oktober er der kreativ konkurrence i Præstø Boghandel. Her kan børn, unge og voksne farvelægge finurlige symmetriske mønstre fra Mandalas og deltage i en konkurrence om malebøger og farver. Vinderen trækkes fredag klokken 17. Ifølge hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen hjælper Mandalas-malebøgerne til koncentration, fordybelse og indre ro.

14. Tæl edderkopper hos frisøren Hos Asbæk & Valhøj Frisør kan man få sat håret til Halloween-løbet i Præstø. Det sker onsdag 16. oktober fra klokken 15 til 18 i Adelgade 68, Præstø. Man skal ikke bestille tid men bare møde op.

Fredag 18. oktober kan man tælle edderkopper i salonens vindue og skrive sit navn og nummer på listen. Så er man med i lodtrækningen om en halloween-spand fyldt med slik. Vinderen trækkes fredag aften og får direkte besked. Alle får en slikkepind for at deltage.

15. Kend din skov Foreninger og frivillige holder åbent hus i Vintersbølleskoven søndag 13. oktober fra klokken 13 til 16.

Her kan man klokken 13 komme på guidet gåtur gennem skoven til Theisens Papirværk med en repræsentant for Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd i spidsen.

Ved Theisens Papirværk venter historien om møllen og det omfattende restaureringsprojekt igangsat af frivillige. Fra klokken 14.15 til 15.15 er der guidet tur med start fra papirværket med Per Ole Schovsbo i spidsen.

I »Beværterhuset« sælges der kaffe og kage til 20 kroner - husk kontanter. Herfra kan man klokken 13.15 komme på svampetur med naturvejleder Christina Kaaber-Bühler. Og klokken 13.30 skydes orienteringsløbet i gang med Orienteringsklubben O-63 som arrangør.

Ved »Blegen« vil Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd vise og fortælle om processen bag blegning samt fortælle historien om Beværterhuset og Blegen.

I FDF-hytten vil der være bål med mulighed for at købe pølser og brød samt bage snobrød og lave popcorn.

En tur gennem labyrinten kan være ekstra uhyggelig, når det finder sted i efterårsmørket.



16. Aftentur i labyrintparken Kalvehave Labyrintpark har åbent alle dage i efterårsferien fra klokken 10 til 17. Desuden kan man få en helt særlig oplevelse 15., 16. og 17. oktober, hvor der er aftenåbent med mulighed for at udforske den store labyrint helt frem til klokken 22. Husk lommelygte.