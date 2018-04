Se foto-serie: DR besøg var guld værd

Tilrettelægger Pernille Kjær til højre stod for at lave »kig i posen«-interviews. Her fortæller Tina Furman om sit manglebræt til tøjrulning. For syv-otte år siden fik hendes far det vurderet i Tv2 Østs Mit kæreste eje til 5000 kroner. Efter farens død fortalte Lauritz.com, at det slet ikke var noget værd. Den vurdering bakkede »Guld i købstædernes« ekspert desværre op om. Brættet er nemlig en kopi, kunne han konstatere. Hverken håndtag eller underside er slidt nok til at være over 200 år gammelt, og træudskæringerne ser ud til at være limet på, forklarede han. Foto: Thomas Olsen