Storts set hele noret ved Vordingborg Nordhavn er frosset til, men isen er langt fra tykt nok til at man kan skøjte på den. Foto: Lars Christensen

Se billederne fra is-ramte havne

Vintervejret har siden 1. februar for alvor indfundet sig over Danmark, og torsdag er femte døgn i træk, hvor temperaturen i hele landet holder sig under frysepunktet.